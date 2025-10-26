El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, logró una aplastante victoria sobre el kirchnerismo en las elecciones legislativas nacionales de este domingo, superando todas las expectativas. De esta manera, el oficialismo se encamina a una segunda mitad de mandato con la fortaleza que no tuvo hasta el momento para aprobar las reformas prometidas por el mandatario libertario para transformar el país.

Con 93,8 % de mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso con 40,83 % de los votos sobre 31,62 % del bloque kirchnerista Fuerza Patria, que perdió hasta su principal bastión histórico: la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Provincias Unidas, que buscaba emerger como una sólida tercera fuerza política, quedó lejos de sus objetivos al conseguir solo 7,09 %. Y el Frente de Izquierda, como de costumbre, se quedó con 3,91 %.

Estos resultados se traducen en 64 bancas en la Cámara de Diputados para La Libertad Avanza, 44 para Fuerza Patria, 8 para Provincias Unidas y 3 para el Frente de Izquierda. De las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), La Libertad Avanza se impuso en 14, mientras que el bloque kirchnerista se quedó con solo seis. En el Senado, La Libertad Avanza consiguió 13 bancas y Fuerza Patria 7, de las 24 que estaban en juego en esta elección.

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Guillermo Francos, precisó que la participación fue de 67,85 % y destacó cómo la boleta única de papel permitió «una elección con niveles de transparencia sin precedentes»; además de la celeridad para la divulgación de los resultados que aportó este mecanismo de votación que se estrenó este domingo.