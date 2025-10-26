No es mediación, es un salvavidas. La propuesta que habría hecho el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la reunión que sostuvieron este domingo en Kuala Lumpur, Malasia, ante el despliegue del Pentágono en el Caribe contra el narcotráfico, con la mira puesta sobre Venezuela, recuerda cómo el fundador del Foro de Sao Paulo ayudó a Nicolás Maduro a ganar tiempo luego del fraude cometido en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado con una propuesta de mediación que encabezó junto con Gustavo Petro, de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador, de México, que no llegó a ninguna parte. Ahora, cuando el régimen chavista vuelve a estar en una posición de debilidad, su histórico aliado aparece nuevamente en escena para intentar darle oxígeno.

«El presidente Lula planteó el tema y afirmó que América Latina y Sudamérica, donde nos encontramos, es una región de paz. Y se ofreció a ser un contacto, un interlocutor, como lo ha sido en el pasado con Venezuela, para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas entre ambos países», informó el canciller brasileño, Mauro Vieira, luego del cara a cara entre Trump y Lula en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la ASEAN.

Si bien Lula ha sido más crítico con Maduro que Petro, manteniendo desde su gobierno la posición de no reconocer los resultados con los que se adjudicó la supuesta victoria sin totalización ni presentación de actas, la solidaridad automática por afinidades ideológicas siempre ha prevalecido por encima de la sensatez. Cuando María Corina Machado fue ilegalmente inhabilitada por el régimen de Maduro, Lula le recomendó «dejar de llorar» y presentar un sustituto que la representara en las elecciones. Eso hizo y logró el objetivo con Edmundo González. Sin embargo, Lula obvió por completo las actas presentadas por la oposición y por observadores internacionales como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU y, en su lugar, insistió con una eterna mediación que le permitió a la dictadura venezolana ganar tiempo y diluir el reclamo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se colocou à disposição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para atuar como mediador da crescente tensão militar entre Washington e a Venezuela. Segundo o chanceler Mauro Vieira, Lula afirmou ao americano que a América do… pic.twitter.com/eHomrWuCsx — Folha de S.Paulo (@folha) October 26, 2025



La propuesta que hoy hace Lula a Trump sobre Venezuela va en la misma dirección. No hay una preocupación real sobre el rescate de la democracia venezolana y el combate al narcotráfico que es hoy el principal objetivo de la Casa Blanca. Lula solo aprovecha hábilmente el momento para evitar tomar partido como ha hecho Petro y así evadir una sanción similar, que hoy tiene el presidente colombiano en la lista de individuos vinculados con el narcotráfico de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a la vez que lanza un salvavidas a Maduro tratando de convencer al mandatario estadounidense de retroceder, lo que se traduciría en la mayor victoria para el chavismo en toda su historia.