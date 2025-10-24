La Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este viernes en la lista OFAC de individuos sancionados al presidente de Colombia, Gustavo Petro; a su esposa, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro de Interior Armando Benedetti.

En la actualización de la lista no se ofrecen detalles pero se especifica que entran en la categoría de designaciones antinarcóticos. Esta decisión se anuncia dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera todos los pagos por conceptos de ayuda a Colombia y lanzara un duro mensaje a Petro por cuestionar su despliegue en el Caribe contra el narcotráfico, que suma ya una decena de lancha hundidas y 43 muertos en estos ataques.

Trump se refirió a su homólogo colombiano como «un matón, un tipo muy malo», asegurando que su país produce grandes cantidades de droga que «pasan por México y más vale que lo vigilen».

«Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas», escribió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su cuenta en X.

Since President Gustavo Petro came to power, cocaine production in Colombia has exploded to record high rates, flooding the United States and poisoning Americans. President Petro has allowed drug cartels to flourish and refused to stop this activity. Today, President Trump is… https://t.co/8ONvbFFPFr — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 24, 2025



El mandatario republicano ha acusado a Petro de no colaborar con la lucha contra el narcotráfico, lo que le ha valido la inclusión en la lista OFAC, así como la descertificación del país que le permitía recibir ayuda financiera de Washington para programas en esta materia.

Estados Unidos también canceló la visa a Petro en represalia por haber promovido una sublevación durante su viaje a Nueva York para participar en su última Asamblea General de la ONU, cuando pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump, en el marco de una manifestación pro-Palestina y contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.