La prensa internacional sigue muy de cerca los avances del operativo del Pentágono en el Caribe contra el narcotráfico y cada día suma más elementos que parecen apuntar en una misma dirección: el derrocamiento de Nicolás Maduro. Tanto en Estados Unidos como del otro lado del Atlántico se atan cabos desde que el presidente Donald Trump notificó al Congreso que está en un «conflicto armado» para posteriormente ordenar a la CIA entrar en acción con «operaciones letales en Venezuela», lo que eleva la probabilidad de una intervención militar que, según funcionarios estadounidenses y figuras cercanas al chavismo, es casi inminente y prevén que ocurrirá de noche.

Junto con la autorización a la CIA llegó en paralelo otra noticia que inquieta a la cúpula del régimen chavista: el avistamiento de la unidad de aviación élite de Operaciones Especiales del ejército estadounidense, compuesta por helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y Black Hawks MH-60, a escasos 145 kilómetros de las costas venezolanas. La misma que se usó para eliminar al principal responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Osama bin Laden. Pero ahora se agrega otro detalle. Y es el hecho de que esta unidad élite es la conocida como «Night Stalkers» (Acechadores Nocturnos), cuyo nombre insinúa su modalidad de trabajo.

Esta información fue corroborada por una figura muy cercana al chavismo. «Estoy esperando el mensaje de texto en plena noche o la llamada de que [ha habido]… algún tipo de incursión estadounidense en Venezuela o un bombardeo selectivo», declaró Eva Golinger, abogada estadounidense que fue por años asesora de Hugo Chávez, al medio británico The Guardian.

Probabilidad de acción militar de EEUU en Venezuela superior a 75 %

Al compartir el artículo este miércoles en sus redes sociales, Golinger destacó un extracto que incluye detalles de la metodología empleada por esta unidad élite. «Una misión en Venezuela no sería la primera en Latinoamérica y el Caribe llevada a cabo por los ‘Night Stalkers’, cuyos pilotos se especializan en infiltrar y exfiltrar tropas de las fuerzas especiales llamadas ‘clientes’ en lugares hostiles, casi siempre de noche».

«A Venezuela mission would not be the first in Latin America and the Caribbean conducted by the Night Stalkers, whose pilots specialise in infiltrating and exfiltrating special forces troops called “customers” from hostile places, nearly always at night.» Must read by… — Eva Golinger (@evagolinger) October 22, 2025



La asesora chavista, a quien Diosdado Cabello acusó en 2018 de ser «agente del imperialismo» por expresar una crítica a Maduro, considera casi inminente la ejecución de una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano. «Si existiera un radar de ‘probabilidad de acción militar estadounidense en Venezuela’, diría que definitivamente supera el 75 % en este momento, si no es más, porque la situación nunca había escalado a este nivel».

Tres escenarios, un mismo fin: el derrocamiento de Maduro

El medio británico entrevistó también sobre el tema a Robert Evan Ellis, experto en América Latina que asesoró a Mike Pompeo, secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, quien agregó que los entrenamientos de tropas en el Caribe –hasta el momento– forman parte de una campaña de «mensajes militares cuidadosamente calibrados» para presionar al régimen de Maduro como parte de una «negociación controlada». Sin embargo, aclara que si dichas acciones disuasivas no surten efecto, la Casa Blanca pondría en marcha la intervención directa que podría terminar con el derrocamiento de Maduro.

Los escenarios que Ellis plantea son tres: convencer a los jefes militares venezolanos de derrocar a Maduro para «resolver el problema» sin que Estados Unidos intervenga directamente; poner en marcha una operación estadounidense para «decapitar» al régimen chavista; o alcanzar «algún tipo de acuerdo sustancial» que garantice la salida de Maduro del poder. Las tres posibilidades coinciden en el mismo fin: el derrocamiento de Maduro. «Lo que me resulta muy difícil imaginar es que Maduro se mantenga en el poder y esto siga como antes», remarcó.

Ellis considera que el fracaso de Trump en su intento de derrocar a Maduro en su primer mandato le hace pensar que el republicano no se permitirá fracasar esta vez. Además, le pone plazo a la paciencia del presidente estadounidense. «Me inclino a creer que… si llegamos a finales de noviembre [o] principios de diciembre y no hay un buen acuerdo o una resolución con los militares tomando el asunto por sus manos… [entonces] el presidente muy bien podría apretar el gatillo y llevar a cabo la operación».

Tambores de guerra: «No hay vuelta atrás»

Otra publicación este miércoles en la misma dirección viene del Washington Post, que citando fuentes estadounidenses que declararon bajo condición de anonimato, sostiene que la CIA recibió la orden de ejecutar «acciones agresivas» contra el régimen venezolano en su artículo titulado «Trump hace sonar los tambores de guerra para una acción directa en Venezuela». Y si bien los informantes aclaran que el documento firmado por Trump no incluye órdenes explícitas a la CIA para el derrocamiento de Maduro, «sí autoriza medidas que podrían conducir a este resultado».

Retirarse no parece una opción. Todas las versiones coinciden. «No hay vuelta atrás a menos que Maduro, en esencia, no esté en el poder», declaró al medio estadounidense una de las fuentes que no descarta el derrocamiento del dictador venezolano en el marco de estos operativos. «Al final, si tienes autoridad para eliminar a los líderes de los cárteles en el mar, puedes eliminar al jefe del cártel», añadió.

Desde que Estados Unidos inició el mayor operativo contra el narcotráfico en la región ha desplegado 10000 tropas distribuidas en ocho buques de guerra, un submarino nuclear, al menos 10 aviones de combate F-35 y varios bombarderos B-52 e incorporó el buque «fantasma» Ocean Trader, que sirve de apoyo a las Fuerzas Especiales, a las que se han sumado una cantidad sin precisar de helicópteros MH-6 Little Bird y Black Hawks MH-60 como parte de la unidad élite ‘Night Stalkers’, y ha ejecutado ocho ataques cinéticos a lanchas con droga, entre las que se cuenta siete en el Caribe y una octava en el océano Pacífico, que se anunció en las últimas horas.