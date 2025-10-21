El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es inocente. Así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá durante la lectura del fallo en segunda instancia este martes, que comenzó declarando como «ilícitas» las interceptaciones en contra del exmandatario, excluyendo así las pruebas usadas por la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien lo declaró culpable en primera instancia a finales de julio y lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, sentencia que hoy queda sin efecto al declararse absuelto de todos los cargos.

Luego de desestimar las evidencias recabadas de manera ilegal, la alta corte de la capital colombiana procedió a absolver a Uribe por el delito de soborno en actuación penal, por el cual la jueza Heredia le había fijado una pena de 91 meses de prisión con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir, por la participación de varias personas, lo que equivalía a un total de 120 meses o 10 años.

Posteriormente, los tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que leyeron el fallo de segunda instancia absolvieron a Uribe por el delito de fraude procesal, por el cual la jueza Heredia había establecido una condena de 104 meses de prisión, pero por haber establecido el soborno en actuación penal como el delito base, sumó dos años más en virtud del fraude.

Una sentencia sin sustento probatorio

El Tribunal Superior de Bogotá consideró que la sentencia de primera instancia impuesta por la jueza Sandra Heredia incurre en errores y no tiene sustento probatorio. Con esta decisión, el expresidente Álvaro Uribe es declarado inocente en segunda instancia y queda únicamente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que la parte acusadora apele. Sin embargo, este último trámite en el llamado juicio del siglo puede tomarle hasta 10 años a la máxima corte del país para revisar el fallo de este martes y pronunciarse.

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se remonta a septiembre de 2012. Fueron 13 años de vaivenes en este extenso y complejo caso que comenzó con la denuncia del entonces senador Álvaro Uribe contra el congresista Iván Cepeda por presuntamente manipular testimonios de exparamilitares para vincularlo con la creación del Bloque Metro paramilitar de Antioquia. No obstante, la investigación contra Cepeda se archivó en febrero de 2018 y el caso dio un giro inesperado cuando se decidió poner al denunciante en el rol de investigado. Fue así como se inició el proceso contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, alegando que personas cercanas a su entorno intentaron sobornar a reclusos para que desistieran de sus testimonios.

El caso contra Uribe avanzó hasta que la Corte Suprema dictó arresto domiciliario al exmandatario y entonces senador en agosto de 2020, quien ante esta medida decidió renunciar a su curul para desprenderse del fuero parlamentario y trasladar el caso a la Fiscalía General, que durante la gestión de Francisco Barbosa se intentó archivar en dos oportunidades, pero alegando que había suficientes indicios para avanzar, jueces penales se opusieron a estas solicitudes, hasta que el proceso tomó celeridad con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General, tras haber sido propuesta en la terna del hoy presidente Gustavo Petro. El proceso oral se inició el pasado 6 de febrero sumando un total de 67 audiencias públicas en las que se escucharon las declaraciones de más de 90 testigos.