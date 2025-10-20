El ex alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, perdió toda esperanza de diálogo con Nicolás Maduro, que alguna vez tuvo. Convencido de que ya no hay nada que negociar con el dictador venezolano luego de sus mediaciones fallidas con el régimen chavista, ahora sin vacilaciones ni matices lo llama directamente «tirano de lo peor» y, como socialista, cuestiona a quienes desde su misma ideología no solo mantienen relaciones con él sino incluso hasta el hecho de estrechar su mano.

«Maduro es un tirano, de lo peor que se fabrica. Ha robado todas las elecciones. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse a Maduro y saludarle afectuosamente. Es un tirano sangriento», soltó Borrell en una entrevista, dejando claro que ya no cree en sus promesas de diálogo que en el pasado lo llevaron a Caracas buscando tender puentes con la oposición.

Desde su anterior cargo, Borrell mostró especial interés en darle un tinte democrático a las elecciones de la dictadura de Maduro, rechazadas por la comunidad internacional en más de una oportunidad. Ahora no solo reconoce que cometió fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio del año pasado. Va un paso más allá y asegura que «se ha robado todas las elecciones».

Hace cinco años, Borrell era señalado de actuar en coordinación con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para legitimar los falsos procesos electorales de Maduro. En ese entonces, el analista político y exdirector de PDVSA, Pedro Mario Burelli, advirtió que Borrell y Zapatero conformaban un grupo de lobby internacional que se había propuesto “rescatar del olvido a Henrique Capriles” para así dividir a la oposición venezolana.