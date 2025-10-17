El almirante Alvin Holsey tenía menos de un año de haber asumido como jefe del Comando Sur de Estados Unidos y supervisaba la escalada contra el narcotráfico en el Caribe ordenada por el presidente Donald Trump, la mayor operación en sus 37 años de carrera, cuando inesperadamente anunció su renuncia. Las razones no están claras. Aunque no se han manifestado roces en la línea de mando, pues tanto él como el secretario de Guerra Pete Hegseth han sido muy prudentes en sus declaraciones al respecto, versiones que han trascendido a la prensa estadounidense apuntan en otra dirección.

Holsey, quien visitó hace pocos días las islas de Granada y Antigua y Barbuda en el marco del despliegue en el Caribe, habría expresado «preocupación» por la misión que supervisa en la región y los ataques a media docena de lanchas con droga procedentes de Venezuela, de acuerdo con la información que ha difundido el gobierno estadounidense, asegura el New York Times, citando un funcionario y un exfuncionario que habrían declarado en condición de anonimato.

Adicionalmente, el medio neoyorquino agrega declaraciones de dos legisladores que reforzarían esta tesis. «No recuerdo ningún comandante jefe que haya abandonado su puesto antes de tiempo”, dijo el representante demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith. En la misma línea, el también demócrata Jack Reed, senador por Rhode Island y principal miembro de su partido en el Comité de Servicios Armados del Senado, fue un poco más lejos. «En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en el Caribe y las tensiones con Venezuela están en un punto de ebullición, la partida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad en la cadena de mando».

Había tensiones por las operaciones en el Caribe, asegura CNN

Hay versiones que indican que no se habría tratado de una simple preocupación. La cadena CNN habla de «tensiones» entre el almirante Alvin Holsey y Pete Hegseth por el mismo motivo, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto. Y es que según esta información, el secretario de Guerra consideraba que el jefe del Comando Sur no estaba actuando con la «suficiente rapidez ni agresividad para combatir el narcotráfico en el Caribe». También se habría quejado porque no estaba recibiendo de él la información que necesitaba sobre estas operaciones, mientras del otro lado, la preocupación de Holsey giraría en torno a la legalidad de esta ofensiva.

Otro detalle que agrega CNN es que la dimisión de Alvin Holsey no tomó a Hegseth por sorpresa, ya que él la habría planteado durante una reunión realizada el 6 de octubre en el Pentágono en la que también participó el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Finalmente, el anuncio de su salida se pospuso y no se hará efectiva hasta el 12 de diciembre. En cuanto a las reservas que habría manifestado sobre la operación contra los carteles del narcotráfico en el Caribe, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la negó en un mensaje en su cuenta en X.

This is a total lie. Never happened. There was no hesitation or concerns about this mission. Just more Fake News. https://t.co/a0VHfoBIpa — Sean Parnell (@SeanParnellUSA) October 17, 2025

MSNBC habla de una «purga» en las Fuerzas Armadas

¿Pero realmente se trato de una renuncia o fue un despido? La cadena MSNBC habla de una «purga» en las Fuerzas Armadas de EEUU desde la designación de Pete Hegseth como secretario de Guerra, recordando que pocos días antes despidió al jefe del Estado Mayor de la Marina, Jon Harrison; al teniente general Jeffrey Kruse, quien se desempeñaba como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa; al contralmirante Milton Sands, un oficial SEAL de la Marina que supervisaba el Comando de Guerra Especial Naval; al general de la Fuerza Aérea Timothy Haugh, quien fue jefe del Comando Cibernético de EEUU y director de la Agencia de Seguridad Nacional; al general Charles Brown Jr., ex jefe del Estado Mayor Conjunto; al general James Slife, ex vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea; a la almirante Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera de EEUU; a la almirante Lisa Franchetti, la primera mujer al mando de la Armada; a la teniente general Jennifer Short; al teniente general Joseph B. Berger III, principal abogado militar del Ejército; al teniente general Charles Plummer, principal abogado militar de la Fuerza Aérea; y a la vicealmirante de la Armada Shoshana Chatfield, la única mujer en el comité militar de la OTAN.

La cadena MSNBC añade que estos despidos han coincidido con el retiro de dos militares de alto perfil: el general Bryan Fenton, jefe del Comando de Operaciones Especiales de EEUU, y el general Thomas Bussie, un alto comandante de la Fuerza Aérea. Sin embargo, en estos dos casos aclara que no está confirmado que sus salidas hayan estado relacionadas con la llegada de Pete Hegseth al Departamento de Defensa, ahora rebautizado como Departamento de Guerra, como parte del cambio de visión que la Administración Trump le está imprimiendo, tal como quedó demostrado en la inusual reunión con unos 800 generales y almirantes en la base Quantico del Cuerpo de Marines de Virginia hace un par de semanas, donde Hegseth finalizó su discurso con una advertencia calificada como «inquietante» y «poco sutil» por el canal MSNBC: «Si las palabras que estoy pronunciando hoy les descorazonan, entonces deberían actuar con honor y renunciar».

Insólito: Alvin Holsey renunció porque «es negro», según el NYT

La prensa progresista en Estados Unidos ha llegado incluso a insinuar que los últimos despidos y renuncias en las Fuerzas Armadas obedecen a motivos de carácter ideológico, específicamente enmarcados dentro del combate del gobierno republicano a la agenda woke que predominó en todas las instituciones durante la anterior administración demócrata de Joe Biden. Mientras MSNBC enfatiza que el argumento de Hegseth durante la reunión en Quantico se redujo a la afirmación de que «la testosterona es la clave en la guerra moderna», como una manera de sugerir que se estaría imponiendo una política discriminatoria, el New York Times fue incluso más directo al remarcar que Alvin Holsey es «negro» y que muchos de los que han sido despedidos son «personas de color o mujeres».

Para justificar su insólita y ridícula versión, el NYT remarca que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo durante la reunión con cientos de oficiales y almirantes que iba a endurecer las normas de aptitud física y preparación, y que iba a ser aún más riguroso en su combate a la «basura woke» y en rechazo a la noción de liderazgos «tóxicos». Pero más allá de las diferentes hipótesis planteadas por la prensa estadounidense sobre la renuncia del almirante Alvin Holsey –algunas más serias que otras–, lo cierto es que el jefe del Comando Sur ha sido el oficial de más alto rango encargado de supervisar los ataques a lanchas con droga en el Caribe, pero las órdenes se imparten desde la Casa Blanca y las acciones las ejecutan fuerzas de Operaciones Especiales, por lo que básicamente el almirante Holsey está al margen de la toma de decisiones.