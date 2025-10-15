La segunda fase del operativo de Estados Unidos en el Caribe contra el régimen de Nicolás Maduro ya estaría en marcha. El acercamiento de al menos dos bombarderos estadounidenses B-52H a escasos kilómetros del espacio aéreo venezolano y la autorización por parte del presidente Donald Trump a la CIA para llevar a cabo operaciones letales en Venezuela elevan el conflicto al punto de que casas de apuestas como Polymarket –la misma que predijo que María Corina Machado ganaría el Nobel de la Paz– muestra un considerable aumento en las probabilidades de que Washington intervenga militarmente en el país sudamericano con el fin de desmantelar el Cartel de los Soles y sacar a Maduro del poder.

El mensaje de la Casa Blanca es claro. Luego de cancelar toda vía diplomática con Caracas, la propia dictadura chavista admitió en una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU que espera un ataque «inminente» que podría ocurrir en «muy corto plazo». La decisión habría sido atrincherarse y resistir, tal como reveló el fin de semana El País, de España. Pero su inacción no hace más que mostrar una enorme fragilidad que EEUU podría vulnerar en un abrir y cerrar de ojos. Así se evidenció este miércoles cuando dos bombarderos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU entraron en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, conocida como zona FIR, por sus siglas en inglés, que si bien no es propiamente el espacio aéreo venezolano, este acercamiento sí constituye una afrenta directa al régimen, justo mientras Maduro desplegaba la llamada «Operación Independencia 200», sin atreverse a responder con una acción similar.

Este movimiento de Estados Unidos no fue aislado. En paralelo, el New York Times revelaba que el Gobierno Federal había autorizado a la CIA «llevar a cabo operaciones letales en Venezuela», lo que poco después fue confirmado por el presidente Trump. «Lo autorizo por dos razones: número uno, ellos han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América (…) y la otra razón son las drogas, tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela», respondió desde la Casa Banca cuando los periodistas le pidieron confirmar si efectivamente había dado esa autorización a la CIA. Adicionalmente, Trump habló sobre lo que podría considerarse la segunda fase de este operativo luego del hundimiento de la quinta lancha con droga en el mar Caribe este martes. «Muchas de las drogas de Venezuela viene por el mar, eso lo pueden ver, pero también los vamos a detener en tierra», soltó.

#Atención El presidente de Estados Unidos autorizó a la CIA a entrar en Venezuela. Desde la Casa Blanca, Trump explicó que dio la autorización por dos razones principalmente: «primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales (…) Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen… pic.twitter.com/Ty4d6xqhZp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 15, 2025

EEUU busca sacar a Maduro: suben las apuestas

Al preguntársele si la CIA estaba autorizada para sacar a Maduro de Venezuela, Trump prefirió no contestar, calificando como «ridícula» la pregunta. «No quiero responder una pregunta como esa», dijo. Sin embargo, el New York Times asegura en su artículo de este miércoles que «oficiales estadounidenses han sido claros, en privado, que el objetivo final es sacar al señor Maduro del poder».

Con los últimos acontecimientos, la casa de apuestas virtuales Polymarket elevó las probabilidades de una intervención estadounidense en territorio venezolano. Pero lo que también ha subido en las últimas horas es la paranoia en el régimen de Maduro, que sabe que el anuncio de la operación de la CIA en Venezuela más que una misión secreta es un mensaje que busca quebrar sus bases con una guerra que –hasta ahora ha sido psicológica– podría poner fin no solo a su permanencia en el poder sino también a su libertad.