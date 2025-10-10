El régimen de Nicolás Maduro, que en más de una oportunidad ha acusado a la oposición venezolana de «vendepatria», habría propuesto a Estados Unidos entregar los recursos de Venezuela a la nación norteamericana a cambio de que Washington dé marcha atrás a la escalada militar que inició hace un par de meses en el Caribe y le permita seguir aferrado al poder, donde hoy se mantiene solo mediante el uso de la fuerza tras haber perdido las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado y haberse negado a reconocer el resultado, publicando en su defecto unas cifras fraudulentas.

«Funcionarios venezolanos, con la esperanza de poner fin al conflicto de su país con Estados Unidos, ofrecieron al gobierno de Trump una participación dominante en el petróleo y otros recursos minerales de Venezuela en conversaciones que se prolongaron durante meses», aseguró este viernes el New York Times, citando fuentes cercanas a las conversaciones, que precisaron además que el dictador venezolano «ofreció abrir todos los proyectos petroleros y auríferos, tanto actuales como futuros, a empresas estadounidenses» así como «otorgar contratos preferenciales a las empresas estadounidenses».

Dispuesto a traicionar a China, Rusia e Irán

Toda esta oferta iría en detrimento de sus –hasta ahora– principales aliados: China, Rusia e Irán. La desesperación habría llevado incluso a Maduro a ofrecer a la Casa Blanca «revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas», sostiene el medio estadounidense.

De acuerdo con la información que trascendió y divulga este viernes el New York Times, Maduro apoyó la mayoría de los términos económicos de la propuesta discutida con Richard Grenell, pero dudó ante la exigencia de limitar los lazos comerciales de su régimen con China, Rusia e Irán. No obstante, el dictador venezolano terminó aceptando traicionar a sus históricos aliados a cambio de su supervivencia, entregándose casi por completo al tan satanizado imperio estadounidense, ya que, según las fuentes, «finalmente se dio cuenta de que debilitar esas alianzas era un precio inevitable para evitar la intervención militar», que le puede costar su permanencia en el poder y su libertad.

Trump rechazó los recursos de Venezuela ofrecidos por Maduro

Esas negociaciones solo sirvieron para demostrar que Nicolás Maduro está dispuesto a entregar el país y traicionar a sus aliados con tal de salvar su pellejo. Finalmente nada de eso próspero. El Gobierno del presidente Donald Trump rechazó las concesiones económicas de Maduro. Prueba de la decisión del mandatario estadounidense fue el hecho de que ordenó cancelar la vía diplomática con el régimen venezolano, que dirigía su enviado especial Richard Grenell, a quien le pidió cesar todo contacto, «incluyendo sus conversaciones con Maduro». Adicionalmente, el jefe de la Casa Blanca también desechó la mediación del Gobierno de Catar que, a petición de Miraflores, insistió hasta hace pocos días en un diálogo entre Washington y Caracas.

Todo parece indicar que Estados Unidos no está dispuesto a dar marcha atrás, luego del enorme despliegue militar en el Caribe con el que tiene rodeado al régimen de Maduro, y en Miraflores lo saben. La escalada militar es «inminente» y podría ocurrir «en un muy corto plazo», admitió la dictadura chavista en la carta enviada este jueves a la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde piden que se convoque a una reunión con carácter de urgencia como medida de desesperación que expone el mayor temor en la historia que ha demostrado el chavismo, al punto de que Nicolás Maduro, que tanto ha cuestionado a EEUU, ha estado dispuesto a entregar los recursos de Venezuela a la nación que presenta ante sus escasos seguidores como el enemigo a vencer.