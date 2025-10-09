Estados Unidos tiene rodeado militarmente al régimen de Nicolás Maduro y en Miraflores lo saben. En las últimas horas, luego de que el Senado de EEUU diera luz verde al Gobierno de Donald Trump para avanzar con los ataques en el Caribe, se sumaron varios elementos que elevaron la paranoia en la cúpula chavista: el Pentágono duplicó sus tropas desplegadas en la región, que inicialmente eran 4500 y ahora son 10000; la Casa Blanca ratificó su decisión de cancelar todas las vías diplomáticas con Caracas, tras rechazar los últimos intentos de mediación del Gobierno de Catar; y este jueves EEUU solicitó a la isla de Granada alojar personal y equipo militar, al tiempo que fueron detectados destructores estadounidenses muy cerca de Trinidad y Tobago, lo que pone geográficamente a los soldados del país norteamericano a escasos kilómetros de las costas venezolanas. Por tal motivo, la dictadura chavista, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió una carta a la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que pide «se convoque con carácter de urgencia» una reunión para tratar la «inminencia» de una «incursión militar estadounidense» que podría ocurrir «en muy corto plazo».

Todos estos factores fueron detallados en la misiva enviada al embajador ruso Vassily Nebenzia, quien tiene actualmente la Presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta carta, más allá de constituir una solicitud formal para que se discuta en su seno el tema que tanto preocupa hoy al chavismo, representa sobre todo una confesión del temor que reina en el régimen en este momento ante la escalada que ya dan por un hecho. Las últimas declaraciones del presidente Trump al respecto son tomadas como señales de la decisión de la Casa Blanca que parece no tener vuelta atrás: su discurso el 22 de noviembre en la ONU donde habló de «hacer volar» a Nicolás Maduro, la notificación del 3 de octubre al Congreso sobre el «conflicto armado» contra el narcotráfico en el que se encuentra EEUU y el anuncio del 4 de octubre de «empezar a buscar por tierra» a los narcotraficantes.

«Esta misiva, a partir de información probada, razonable y objetiva, confirma que un ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo», admite el régimen de Nicolás Maduro, que además considera que las últimas declaraciones de Trump apuntan «hacia la inminencia de una violación de nuestra soberanía nacional, incluyendo a partir de una manipulación del principio de la legítima defensa, con agresiones disfrazadas de supuestos ‘ataques preventivos’ o en la forma de una incursión militar estadounidense directa».

La administración de Nicolás Maduro solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por lo que calificó como una “grave escalada de agresiones” y despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, incluyendo destructores, aviones de combate y un… pic.twitter.com/igMIbENcLc — Reporte Ya (@ReporteYa) October 9, 2025



La carta con fecha de este 9 de octubre demuestra que el régimen de Maduro se ve rodeado y sin posibilidad de revertir la situación luego de la votación de este miércoles en el Senado de EEUU, en la que tenía puestas sus esperanzas de que la bancada demócrata pudiera frenar el operativo desplegado por el Gobierno de Trump desde hace dos meses y que con el pasar de los días ha ido creciendo y la dictadura reconoce que «las más altas autoridades del gobierno estadounidense han tomado ya una decisión, respecto de la cual solo resta aguardar por la consumación de la agresión militar».