El Senado de Estados Unidos dio luz verde al Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar con los ataques en el Caribe contra el narcotráfico, en el marco del despliegue del Pentágono desde hace dos meses, que tiene el foco puesto sobre Venezuela y el Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, de acuerdo con las acusaciones de la justicia estadounidense.

Con una votación de 51 a 48, la Cámara alta del Congreso rechazó invocar la resolución de Poderes de Guerra para limitar las facultades del presidente en esta materia, que había propuesto la bancada demócrata y que, en paralelo, impulsaba el congresista Gregory Meeks desde el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, conocido por su simpatía con el chavismo.

De esta manera, el gobierno podrá avanzar con su ofensiva en el sur del Caribe, que hasta la fecha suma cinco lanchas hundidas, que de acuerdo con los reportes oficiales de la Casa Blanca, habían salido con droga desde Venezuela.

La posibilidad de una escalada militar dentro de territorio venezolano crece luego de que la semana pasada, Trump notificara al Congreso que Estados Unidos está en un «conflicto armado» contra los carteles de la droga y este lunes se conociera su decisión de cancelar los esfuerzos diplomáticos que llevaba adelante su enviado especial, Richard Grenell, a quién pidió cesar toda comunicación con el régimen venezolano, «incluidas las conversaciones con Maduro», de acuerdo con un informe del New York Times, citando fuentes del gobierno.

A esto habría que sumar además que el fin de semana Trump anunció el inicio de la segunda fase de este operativo, en el que se sumarán «ataques en tierra», lo que ratificaría lo publicado el pasado 26 de septiembre por la cadena NBC News, que citando cuatro fuentes familiarizadas con la planificación, aseguró que «oficiales militares estadounidenses están evaluando opciones para atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela» y que estos ataques «podrían comenzar en cuestión de semanas».