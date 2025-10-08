Mientras el Senado de Estados Unidos daba luz verde al Gobierno de Donald Trump para avanzar con sus ataques contra el narcotráfico en el Caribe, tras rechazar la propuesta demócrata de invocar la resolución de Poderes de Guerra para limitar las facultades del presidente en esta materia, y Nicolás Maduro asumía como inminente una ofensiva militar estadounidense en territorio venezolano, se conocía casi en paralelo otra noticia que apunta en la misma dirección: el aumento de 4500 a 10000 las tropas desplegadas en el Caribe.

«El Pentágono ha desplegado 10000 tropas estadounidenses en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, según informó un alto funcionario militar estadounidense», publicó este miércoles el New York Times, agregando además que «también hay tropas en ocho buques de guerra de superficie y un submarino».

La decisión de aumentar las tropas en el Caribe obedece al hecho de que el presidente Donald Trump se ha centrado en la opción militar y ha descartado la vía diplomática para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles e inundar a Estados Unidos con drogas mortales.

Si bien este mismo medio adelantó el lunes que Trump canceló los esfuerzos diplomáticos al llamar al enviado especial Richard Grenell para instruirle que cesara toda comunicación con el régimen venezolano, «incluidas sus conversaciones con Maduro», ahora ratifica esta decisión por parte de la Casa Blanca, asegurando que los últimos intentos del Gobierno de Catar de mediar en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, por petición de Miraflores, han sido infructuosos, dado que el mandatario estadounidense los ha rechazado.

Inicialmente EEUU desplegó 4500 tropas en el sur del Caribe, con el foco puesto sobre Venezuela y el Cartel de los Soles, distribuidas entre ocho buques de guerra y un submarino nuclear. Posteriormente sumó 10 aviones de combate F-35 que realizan maniobras de entrenamiento en Puerto Rico. Y en las últimas horas incorporó el buque «fantasma» Ocean Trader, que sirve de apoyo a las Fuerzas Especiales de EEUU y se caracteriza por su capacidad de operar sin rastreo público, el cual se encontraba hasta hace unos meses en el Medio Oriente y repentinamente apareció frente a las costas de Venezuela.