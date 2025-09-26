El Departamento de Estado de EEUU hizo lo mínimo que correspondía ante el desquiciado discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que llamó a los soldados estadounidenses desde una manifestación propalestina en Nueva York a rebelarse y desobedecer al presidente Donald Trump y, en consecuencia, la nación norteamericana le revocó de inmediato su visa, por lo que no podrá volver a ingresar a Estados Unidos.

«Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», anunció la noche de este viernes el Departamento de Estado en su cuenta en X.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence. We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025