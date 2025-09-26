El Departamento de Estado de EEUU hizo lo mínimo que correspondía ante el desquiciado discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que llamó a los soldados estadounidenses desde una manifestación propalestina en Nueva York a rebelarse y desobedecer al presidente Donald Trump y, en consecuencia, la nación norteamericana le revocó de inmediato su visa, por lo que no podrá volver a ingresar a Estados Unidos.
«Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», anunció la noche de este viernes el Departamento de Estado en su cuenta en X.
Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.
We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions.
— Department of State (@StateDept) September 27, 2025
Gustavo Petro instó a las fuerzas armadas de EEUU a una sublevación contra el presidente Trump en compañía del músico y activista británico cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters. «Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad», vociferó a través de un megáfono sin medir las consecuencias.
El mandatario colombiano y Roger Waters coincidieron en la manifestación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su contraofensiva en la Franja de Gaza en respuesta a los atentados del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la cual se celebró la tarde de este viernes en Times Square.
Petro, que entró a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) descertificado por su escaso esfuerzo en el combate contra el narcotráfico, sale ahora también sin visa. Y es que además de intentar sublevar al ejército estadounidense, en su discurso en la ONU pidió también enjuiciar al presidente Trump por los ataques a cuatro lanchas en el Caribe, en los que pudieron haber muerto colombianos, según el líder izquierdista.