Los bombardeos de Estados Unidos dentro de territorio venezolano, en el marco de su operativo en el Caribe contra los carteles del narcotráfico, son casi un hecho. Así lo aseguró este viernes la cadena NBC News, que citando cuatro fuentes familiarizadas con la planificación, adelanta que dichos ataques a Venezuela comenzarían en cuestión de semanas.

«Oficiales militares estadounidenses están evaluando opciones para atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela, y los ataques dentro de las fronteras de ese país podrían comenzar en cuestión de semanas», asevera el medio estadounidense, que asegura que dicha información proviene de dos funcionarios y otras dos fuentes familiarizadas con las conversaciones que declararon bajo condición de anonimato.

Los eventuales ataques dentro de Venezuela formarían parte de la escalada en la campaña militar del gobierno de Donald Trump contra objetivos del narcotráfico en la región, como parte del despliegue del Pentágono en el sur del Caribe desde hace poco más de un mes, con el foco puesto sobre Venezuela, que incluyó inicialmente ocho buques de guerra, un submarino nuclear y diez aviones de combate F-35, que han tenido como centro de entrenamiento la base aérea Muñiz, ubicada en Puerto Rico, el territorio estadounidense más cercano a Venezuela.

«Los planes que se están discutiendo se centran principalmente en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos narcotraficantes, así como en ataques contra laboratorios de drogas, según las cuatro fuentes.», señala NBC News, que aclara que hasta el momento el presidente Trump «aún no ha aprobado nada», citando nuevamente a los informantes.

Sin embargo, dos de las mencionadas fuentes y un funcionario adicional familiarizado con las conversaciones afirmaron que la reciente escalada militar de EEUU se debe, en parte, a que «Nicolás Maduro no está haciendo lo suficiente, en opinión de la administración, para detener el flujo de drogas ilegales que salen de su país».

El medio estadounidense se puso en contacto con la Casa Blanca y el Pentágono para tratar de confirmar la información, pero el Departamento de Guerra que dirige el secretario Pete Hegseth evitó hacer comentarios al respecto, mientras que el despacho del mandatario republicano remitió a NBC News a una declaración previa de Trump: «Veremos qué sucede. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y drogas. Es inaceptable».