El intento de Nicolás Maduro de bajar la tensión con el presidente estadounidense Donald Trump con una carta con la que busca un conveniente «diálogo» mientras pretende convencer al mundo de su supuesta fortaleza militar con entrenamientos de sus milicias no da resultado. Lo primero ha sido desechado por la Casa Blanca y lo segundo solo ha servido para la burla por parte del propio líder republicano. El panorama sigue siendo desfavorable para el régimen chavista desde todo punto de vista, pues en Washington aclaran que «nada ha cambiado» y que los planes se mantienen según lo previsto.

“La vimos. Francamente creo que está llena de muchas mentiras repetidas por Maduro en esa carta. La posición del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Vemos como ilegítimo el régimen de Maduro, y el presidente Trump ha mostrado su clara disposición de usar todos los medios necesarios para detener el tráfico de drogas mortales de Venezuela a los Estados Unidos de América”, respondió este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la misiva.

Minutos antes, el propio presidente Trump se burló en las redes sociales de los entrenamientos de las milicias de Maduro, compartiendo un video donde se observa a civiles sin la menor capacitación profesional en materia militar pero además con una muy dudosa forma física como para participar en un enfrentamiento bélico, a lo que el republicano agregó un comentario con claro tono sarcástico. «ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!», escribió Trump en su red Truth Social.

El video compartido por Trump podría formar parte de los entrenamientos del pasado fin de semana convocados por Maduro en 312 cuarteles y unidades militares como parte del denominado «Plan Independencia 200», en el que aseguró participan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en «284 frentes de batalla». Pero lejos de disuadir al oponente, el mandatario estadounidense demostró que dichos ensayos solo constituyen material de burla.



Las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro se han elevado con el hundimiento hasta la fecha de cuatro embarcaciones con droga procedentes de Venezuela, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas al respecto por el propio Trump, en el marco del operativo que inició el Pentágono en el sur del Caribe desde hace mes y medio contra el narcotráfico, con el foco puesto sobre el Cartel de los Soles. En el despliegue participan hasta el momento ocho buques de guerra, un submarino nuclear y 10 aviones de combate F-35.

Por el lado venezolano, el ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha admitido que –como es de conocimiento público– la desventaja es enorme. Quizá por esta razón Maduro decidió enviar una carta a Trump en la que prácticamente ruega clemencia luego de haber vociferado que no temía a una ofensiva estadounidense: «Vengan por mí. Aquí los espero en Miraflores. No se tarde en llegar, ¡cobarde!», gritaba aludiendo al presidente Donald Trump, a quien ahora llama «su excelencia».