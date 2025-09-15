La relación entre Estados Unidos y Venezuela parece acercase al enfrentamiento bélico. Los intentos de negociación –recién asumió Donald Trump su segundo mandato– fueron aprovechados por Caracas para ganar tiempo y por Washington para rescatar a todos los estadounidenses que el régimen de Nicolás Maduro tenía como rehenes para usar como fichas de cambio. Las sanciones económicas no fueron suficientes. Y la presión para detonar un quiebre interno hasta el momento no ha dado resultado. Por tal motivo, la Casa Blanca ordenó al Pentágono el mayor despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe, con el foco puesto sobre Venezuela, mientras en Miraflores ha crecido la preocupación en la medida en que dicho operativo se intensifica y en el chavismo se convencen cada vez más de que la invasión y una posible guerra con la primera potencia mundial dejó de ser una simple amenaza.

El ataque hace un par de semanas a una lacha que salió con droga de Venezuela, en el que murieron sus 11 ocupantes, de acuerdo con la información difundida por el propio presidente Donald Trump, y la interceptación de una embarcación atunera el fin de semana en aguas venezolanas por parte de uno de los ocho buques de guerra que tiene desplegados EEUU en el sur del Caribe, han representado desafíos directos al chavismo, que interpreta estas acciones como «maniobras de provocación» que buscarían «un incidente que justifique una escalada» con el propósito de concretar el «cambio de régimen», según denunció el canciller de Maduro, Yván Gil.

«Un ataque armado inminente»

Bajo este escenario, lo que no pasaba de la «incredulidad» pronto se convirtió en «espanto». Así lo describe El País, de España, que desde el otro lado del Atlántico observa el aumento de la preocupación en Miraflores, donde Nicolás Maduro y el círculo más cercado del chavismo «están convencidos de que Washington iniciará una guerra». En un artículo publicado este lunes, el periodista Juan Diego Quesada afirma que en Caracas «consideran que el ataque armado es inminente». Y como muestra de ello destaca que el régimen decidió en los últimos días reconocer como cierto el ataque de las fuerzas estadounidenses a la mencionada embarcación con droga hace un par de semanas, luego de que el ministro de Comunicación chavista hubiera optado en ese momento por desestimar el suceso asegurando que el video difundido por EEUU había sido creado con inteligencia artificial.

“Falta que nos disparen a los edificios donde estamos», declaró una fuente militar cercana a Maduro a El País, quien posteriormente agregó que «están en una primera fase de amenaza», en referencia al despliegue militar estadounidense. «Con eso buscan que la gente entre en pánico y haga compra nerviosa. Y no, no lo consiguieron. Eso era una forma de provocar un quiebre interno, de lograr que unidades militares se rebelaran. Sin eso, ¿qué queda? Acabarse este país a punta de misil». Sin embargo, el medio español aclara que «el chavismo, en cualquier caso, no se fía de su solidez interna y realiza investigaciones constantes entre sus tropas».

Maduro teme terminar como Noriega

En este orden de ideas, Nicolás Maduro ofreció este lunes una inusual rueda de prensa que tuvo como locación un hotel de la capital venezolana en vez del Palacio Presidencial de Miraflores. Sus palabras corroboraron lo publicado previamente por El País. Recordando la invasión a Panamá en 1989 que terminó con el derrocamiento del dictador Manuel Noriega, Maduro admitió que la situación en el Caribe ha escalado. «No es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar».

Aunque insistió en «cuidar los detalles» y apostar por la «prudencia» cuando fue consultado sobre el límite que podría cambiar la respuesta diplomática por acciones de otra naturaleza, el dictador venezolano no descartó «tomar las armas para iniciar una lucha armada contra una agresión imperialista», no sin antes señalar que las comunicaciones con Estados Unidos «se han degradado, están desechas». Aunque aclaró que «no están en cero» porque se mantiene un «hilo básico» para atender temas relacionados con el recibimiento de los migrantes deportados.

Las milicias de Maduro contra el potente despliegue militar de Trump

De esta manera, el chavismo confirma estar preparándose para una posible guerra aunque sin conocerse detalles sobre su capacidad militar, más allá de las jornadas de alistamiento de milicianos (civiles sin adiestramiento profesional) y los entrenamientos del fin de semana convocados por Maduro en 312 cuarteles y unidades militares como parte del denominado «Plan Independencia 200», en el que aseguró participan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en «284 frentes de batalla».

Por el otro lado hay mayores detalles del despliegue. Nicolás Maduro reconoció a comienzo de este mes estar rodeado por ocho buques de guerra estadounidenses con 1200 misiles y un submarino nuclear. Se trata del USS Jason Dunham, USS Gravity, USS Sampson, USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale, USS San Antonio y el USS Lake Erie. Poco después se sumaron 10 aviones de combate F-35 en respuesta al sobrevuelo de dos F-16 venezolanos a uno de los destructores norteamericanos, lo que el Pentágono calificó como una «provocación». En cuanto al número de tropas, se ha manejado que hay 4200 efectivos. Todo esto sin contar otras embarcaciones y aeronaves que se han ido sumando, incluyendo helicópteros a bordo de los buques, drones y demás armamento.