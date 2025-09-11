El nerviosismo del régimen de Nicolás Maduro por una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela crece con el pasar de los días. El despliegue militar del Pentágono en el Caribe, que incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear y 10 aviones de combate F-35, mantiene en alerta máxima a chavismo, que el domingo reconoció estar atrincherado en un búnker, según palabras del ministro de Defensa de la dictadura, Vladímir Padrino López. Los entrenamientos que se iniciaron el lunes en Puerto Rico, con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, insinuando a las tropas «conseguir la paz a través de la fuerza» y estar «preparados para la guerra», han empujado al oficialismo venezolano a tomar en serio la amenaza, adoptando medidas represivas contra la población y admitiendo estar rodeados y sin la evidente capacidad de enfrentar con éxito a los marines norteamericanos.

Por tal motivo, ante el escenario de una posible invasión a la nación sudamericana, Maduro anunció este jueves que quien pida o apoye una acción militar extranjera de esta naturaleza será «juzgado de manera inmediata» y declarado «traidor a la patria», asomando una especie de juicios exprés similares a los aplicados por la dictadura cubana contra todo el que se atreva a protestar contra el régimen, tal como ocurrió en los días posteriores a las inéditas manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021.

«El que llame a bombardear o a invadir al país es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata, esté donde esté», soltó Maduro en un acto desde el complejo residencial Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que puso en marcha el llamado «Plan Independencia 200» en «284 frentes de batalla» y aseguró que si ocurre la temida invasión pasaría «a la lucha armada», a pesar de que el ministro de Interior y número dos del régimen, Diosdado Cabello, reconoció en su programa televisivo que «no tienen igual capacidad militar que Estados Unidos», pero luego este jueves vociferó que «llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso».

Y en la misma línea, la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, asomó la posibilidad de que la invasión que tanto teme Maduro pueda llegar por Guyana y Trinidad y Tobago. «Un mensaje muy claro a los gobiernos vasallos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. El Gobierno de Trinidad y Tobago, el Gobierno de Guyana, tómenlo con calma. No se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo», dijo este jueves desde el estado Sucre durante el anuncio de un despliegue militar transmitido por VTV.

La cooperación de Guyana y Trinidad y Tobago con EEUU

Tanto Guyana como Trinidad y Tobago han apoyado el despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe y han manifestado su disposición a colaborar con el Pentágono. Incluso el domingo sobrevolaron la capital guyanesa dos aviones de combate estadounidenses durante la juramentación del presidente de ese país, Irfaan Ali, para asumir su segundo mandato.

Además, a finales de marzo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, lanzó desde Georgetown una clara amenaza a Maduro que hoy parece estarse materializando: «La Marina de Estados Unidos ha demostrado que tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo», dijo, con relación al apoyo incondicional de la Casa Blanca a Guyana en el conflicto fronterizo por el Esequibo –un territorio de 159.000 km² bajo el legítimo reclamo de Venezuela que el chavismo no ha sabido defender y solo ha usado como arma política–, al tiempo que enviaba otro mensaje desafiante a Miraflores: «Sería un muy mal día para el régimen de Venezuela, si atacara a Guyana o ExxonMobil, les iría muy mal, y no acabaría bien para ellos. No voy a entrar en detalles sobre lo que haríamos».

Por su parte, el Gobierno de Trinidad y Tobago anunció el mes pasado que permitirá el acceso de fuerzas estadounidenses a su territorio si Washington lo solicita para defender a Guyana ante una eventual «agresión» del régimen de Nicolás Maduro. “Si Maduro ataca o invade Guyana, mi gobierno concederá acceso sin reservas a EEUU para proteger al pueblo guyanés”, señaló la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, quien además respaldó el posterior ataque de Estados Unidos a una lancha que salía con droga de Venezuela, según lo denunció el propio presidente Donald Trump, en el que murieron 11 personas, aunque el régimen prefirió en un principio evadir una respuesta negando lo ocurrido con el relato de que el video difundido sobre el bombardeo había sido creado con inteligencia artificial. Sin embargo, Cabello echó para atrás esa tesis en las últimas horas, cuando aseguró que no habían sido 11 sino menos las personas que fallecieron en esa embarcación.