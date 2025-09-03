El ataque de Estados Unidos a una embarcación en el Caribe este martes, en la que fueron eliminados 11 miembros del Tren de Aragua que trasportaban droga con destino a territorio estadounidense, de acuerdo con la información ofrecida por el presidente Donald Trump, fue un «claro mensaje» a los carteles del narcotráfico, en el marco de una operación enfocada en Venezuela y que promete escalar.

«Definitivamente esto no fue inteligencia artificial. Yo lo vi en directo. Sabíamos exactamente quienes iban en ese bote, sabíamos exactamente lo que estaban haciendo y sabíamos exactamente a quien representan. Se trata del Tren de Aragua, una organización declarada como narcoterrorista por los Estados Unidos por tratar de envenenar a nuestro país con drogas», dijo este miércoles en una entrevista con Fox News el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en alusión a la respuesta del régimen de Nicolás Maduro, que pretendió desestimar el ataque a dicha embarcación en el sur del Caribe afirmando que se habría tratado de un video creado con inteligencia artificial.

El alto funcionario estadounidense agregó que con esta operación el presidente Trump buscaba «enviar un claro mensaje al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en Venezuela», así como también dejar claro algo que el gobierno estadounidense ha repetido en varias oportunidades: «No vamos a permitir este tipo de actividades, están envenenado a nuestra gente (…) los Estados Unidos no va a tolerar este tipo de actividades en nuestro hemisferio».

Al pedírsele que ofreciera detalles sobre la manera cómo se ejecutó esta acción en el Caribe y si se trató de un ataque con un dron, Hegseth aclaró que no podía desclasificar esa información específica y solo podía informar que se trató de una acción precisa con el uso del activo militar indicado.

Y en cuanto a la posibilidad de que este despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe se encargue de ejecutar un cambio de régimen en Venezuela, el secretario de Defensa aclaró que esa es una «decisión de nivel presidencial», pero le advirtió a Nicolás Maduro que «debería estar preocupado» por ser quien está «dirigiendo un narcoestado sin haber sido elegido y por tener una recompensa de 50 millones de dólares por su captura ofrecida por EEUU».