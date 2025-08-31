Las propuestas socialistas del candidato musulmán de extrema izquierda que ganó las primarias demócratas para la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, parecen poca cosa frente a su abierta defensa a la causa palestina y el grupo terrorista Hamás, lo que despierta mayor preocupación por el escándalo en el que hoy aparece involucrada su madre, Mira Nair, una directora de cine conocida también por su postura crítica a Israel, quien habría recibido financiamiento del gobierno de Catar para sus proyectos cinematográficos y teatrales, según reveló este domingo en exclusiva el New York Post.

La madre de Zohran Mamdani ha recibido millones de dólares de la jequesa Sheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani, hermana del emir gobernante de Catar, así como también de instituciones culturales cataríes controladas por el Estado, al menos desde 2009, según descubrió el mencionado medio neoyorquino, que también destaca cómo la alta representante de la monarquía catarí se ha dedicado a promover desde junio la campaña de Mamdani en sus redes sociales, compartiendo en sus cuentas de Instagram y TikTok encuestas que favorecen al candidato del Partido Demócrata que cuestionó duramente al gobierno del presidente Donald Trump por los ataques a las centrales nucleares de Irán justamente a finales de ese mes.

Aunque Zohran Mamdani ha asegurado que nunca ha estado en Catar y niega haber recibido financiamiento directo de la monarquía de ese país, su madre incluso recibió una invitación personal de Sheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani para participar en el programa cultural que la pequeña nación del Medio Oriente organizó como parte de los eventos en el marco del Mundial de Fútbol de la FIFA 2022.

La prensa estadounidense advierte además que Catar «lleva mucho tiempo dialogando abiertamente con Hamás» en busca de un alto al fuego en el conflicto en la Franja de Gaza que detonó el 7 de octubre de 2023 con los ataques de esta organización terrorista a Israel, que dejó cerca de 1200 muertos y 251 secuestrados, por lo que medios como el New York Post destacan los vínculos indirectos de Mamdani con el grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007 y al cual el candidato demócrata defiende.

Zohran Mamdani, de 33 años, se convirtió oficialmente en el candidato del Partido Demócrata en junio, cuando derrotó en las primarias al exgobernador Andrew Cuomo y le arrebató la nominación al alcalde en ejercicio, Eric Adams, que aspirará a la reelección como independiente. Mamdani se ha dado a conocer por sus propuestas socialistas como congelar los precios de los alquileres y ofrecer transporte público gratuito aumentando los impuestos a los ciudadanos.