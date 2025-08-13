La presión del gobierno de Donald Trump contra la dictadura venezolana continúa. Después de haber declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional y haber duplicado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro hasta llevarla a 50 millones de dólares –la más alta en la historia–, se conoce el valor total de los activos vinculados al dictador venezolano que han sido incautados por el Departamento de Justicia, que superan los 700 millones de dólares, es decir, un monto equivalente a 14 recompensas por su captura.

«Los activos vinculados a Maduro que ya le hemos incautado suman más de 700 millones de dólares en total», precisó la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en una entrevista con Fox News en la que detalló que entre estos se incluyen «dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, multimillonarias casas en Florida, una granja de caballos, carros, nueve automóviles creo, y millones de dólares en joyas y en efectivo».

Pam Bondi agregó sobre el régimen de Maduro que «esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia». Fue justamente ella la encargada de anunciar el jueves que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado aumentaron de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro», una suma comparable solo con lo que se ofrecía por la captura del exlíder de Al Qaeda y responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden. La recompensa inicial por Maduro era de 15 millones de dólares y se llevó a 25 millones en enero, en respuesta a su ilegítima juramentación tras haber cometido un comprobado fraude en las elecciones presidenciales del año pasado. En total, EEUU ofrece 90 millones de dólares por la captura de los jerarcas del régimen venezolano, sumando a los 50 millones por Maduro los 25 millones de recompensa por Diosdado Cabello y 15 millones por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López.

EEUU sobre Maduro: «Este crimen organizado sigue operando»

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro declaró el 25 de julio al Cártel de los Soles como «organización terrorista transnacional», el cual sería dirigido por Maduro, de acuerdo con las acusaciones de la justicia estadounidense. En esa misma línea, al día siguiente de aumentar la recompensa por la captura de Maduro, el New York Times reveló que «el presidente Trump firmó en secreto una directriz dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su Administración considera organizaciones terroristas», poniendo así al venezolano Cártel de los Soles y, en consecuencia al régimen de Maduro, como objetivos militares de EEUU.

«Su reinado del terror continúa (…) este crimen organizado sigue operando», advirtió la fiscal Pam Bondi a Fox News como una manera de recordar que su gobierno seguirá presionando a la dictadura venezolana, a la que acusa de invadir Estados Unidos con droga y bandas criminales como el Tren de Aragua, cuyos integrantes han estado en la primera línea de las deportaciones masivas en los últimos meses en el marco de la política de seguridad de la Administración Trump.