Luego de la polémica orden a las Fuerzas Armadas de Colombia de defender a Nicolás Maduro de «cualquier operación militar» de Estados Unidos, empujando a su país a una posible guerra ajena con su principal socio comercial por el simple capricho de proteger el proyecto autoritario de la extrema izquierda en la región, Gustavo Petro dio otro paso este martes en la misma dirección al aceptar la propuesta del dictador venezolano de «articular» los ejércitos de ambos países con el propósito de ir incluso más allá para «unir a los dos gobiernos nacionales», según palabras del heredero del chavismo.

«Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado», escribió Petro este martes en su cuenta de X para luego agregar que ha dado «instrucciones» para que «por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad».

Si bien por un lado Petro se enfoca en la supuesta «articulación», por el otro parece omitir detalles adicionales de la propuesta de Maduro, a la que no hace objeciones, a la vez intenta disfrazar su verdadera intención, ya que el dictador chavista sí habló de unir a ambos ejércitos. «Unir a los dos gobiernos nacionales, con los ministerios, unir a la Fuerza Armada de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que haya un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico», fueron textualmente sus palabras.

Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado. El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente. Mi orden… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2025



Esta propuesta parece enmarcarse dentro del polémico acuerdo de crear una zona binacional, anunciado previamente desde Caracas, que incluye a los estados venezolanos Zulia y Táchira y los departamentos colombianos Norte de Santander, el Cesar y la Guajira.

El salvavidas lanzado por Petro a Maduro

La relación entre Petro y Maduro parece volverse cada vez más estrecha a pesar de que el mandatario colombiano simuló cuestionar la fraudulenta elección presidencial en Venezuela del año pasado exigiendo la publicación de las actas para poder reconocer el resultado, aunque posteriormente no solo decidió pasar la página y mirar para otro lado sino también defender abiertamente al régimen chavista usando inconstitucionalmente al ejército colombiano para tal fin, ante la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dada al Pentágono, según el New York Times, para usar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en Latinoamérica justo después de haber declarado al venezolano Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y haber duplicado de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, justamente por delitos de narcotráfico.

¿Este narco terrorista, dictador cree que Colombia es de Petro? No permitiremos que nuestras Fuerzas Armadas terminen al servicio del cartel de los soles como pretende Maduro el socio de Petro. Pronto le llegará el final y América celebrará la libertad de Venezuela. Dios con… pic.twitter.com/wxm3LDdEnm — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 12, 2025



«Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó», dijo Petro el domingo desde su cuenta en X, desatando una ola de críticas internas por estar empujando a Colombia a un posible conflicto bélico con EEUU por defender a Maduro.