Bolivia celebra elecciones el domingo para escoger a su próximo presidente sin Evo Morales y Luis Arce en el tarjetón y con sus candidatos sepultados en los últimos lugares en las encuestas. Jorge ‘Tuto’ Quiroga y Samuel Doria Medina, dos opciones que se mueven entre la centroderecha y el centro, son los aspirantes con mayor apoyo popular, aunque sin conseguir ninguno capitalizar el alto descontento con el actual gobernante y el exmandatario cocalero. De esta manera, los bolivianos le cierran la puerta al socialismo que gobernó el país por casi dos décadas, con la excepción del año que duró el gobierno interino de Jeanine Áñez, quien hoy forma parte de los casi 300 presos políticos en el país.

«En Bolivia no van a llegar ni a 25 % todas las fuerzas de izquierda», dijo el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el gobierno de Jeanine Áñez, Jaime Aparicio Otero, en entrevista con PanAm Post en la que agregó que 75 % de los bolivianos se está inclinando en estas elecciones a votar por políticas de corte liberal para así dejar atrás el socialismo que tanto daño hizo al país. ¿Quién será entonces el próximo presidente de Bolivia? El diplomático aclara que entre Quiroga y Doria Medina hay una diferencia ideológica notable: el primero es más liberal y el segundo muy cercano a la socialdemocracia. Sin embargo, destaca que cualquiera de los dos podría ganar, ya que los electores se terminarán inclinando a última hora por el que demuestre mayor capacidad de garantizar estabilidad y gobernabilidad y mayor fortaleza para desaparecer de la arena política al MAS, el partido que ha gobernado el país por casi dos décadas y cuya dirección se disputan Morales y Arce.

«Tanto ‘Tuto’ Quiroga como Samuel Doria Medina como Manfred Reyes Villa y Rodrigo Paz van a tener que llegar a un acuerdo después de la elección porque un gobierno débil, en estas circunstancias, con un Evo Morales muy dispuesto a desestabilizar el país, no va a ser fácil si no hay un acuerdo nacional de estas fuerzas contrarias a la izquierda, y eso es lo que espera la gente (…) Si las encuestas son ciertas y no hay fraude, entre Tuto, Manfred y Samuel podrían tener casi el 72 – 75 % del Congreso, es decir, tendrían la gobernabilidad necesaria para hacer los cambios urgentes que necesita Bolivia».

Aparicio Otero considera que «los intentos de desestabilización de Evo Morales son muy peligrosos». Además, subraya que el exmandatario de Bolivia está apostando al fracaso de los candidatos de izquierda en estas elecciones y por eso está promoviendo el voto nulo para conseguir un espacio que le permita ser el jefe de la oposición. No obstante, señala que en el próximo gobierno se debe reivindicar la justicia encarcelando finalmente a Morales por los graves delitos que se le imputan, incluyendo estupro por abuso de menores de edad, mientras que deben recuperar su libertad los presos políticos entre los que se encuentra la expresidente Jeanine Áñez y el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.