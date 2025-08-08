Inmediatamente después de haber designado al Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional y haber duplicado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 25 a 50 millones de dólares, el gobierno estadounidense de Donald Trump autorizó el uso de la fuerza militar contra grupos criminales dedicados al narcotráfico en Latinoamérica, evidenciándose una línea de acción que pone en la mira al régimen chavista en Venezuela.

«El presidente Trump firmó en secreto una directriz dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su Administración considera organizaciones terroristas», publicó este viernes en exclusiva el New York Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Si bien la información hace referencia de manera general a cárteles de la droga latinoamericanos, también se especifica que la medida iría contra aquellos que han sido designados como organizaciones terroristas. Por este motivo, el NYT menciona de manera directa al Cártel de los Soles, que fue agregado a esta lista hace apenas dos semanas y destaca también como en esta misma línea se duplicó hace pocas horas la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, según lo anunciado este jueves por la fiscal general de EEUU, Pam Bondi.

Cártel de los Soles y Tren de Aragua en la mira militar de Trump

Pero no es únicamente el Cártel de los Soles el que pone a Venezuela en el centro de esta medida. El medio estadounidense también recuerda que en febrero, recién asumió Trump su segundo mandato, la Casa Blanca designó como organización terrorista extranjera a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, así como también a las Mara Salvatrucha (MS-13), de origen salvadoreño.

El New York Times califica la decisión de incorporar al ejército estadounidense a la lucha contra los cárteles del narcotráfico como la medida «más agresiva» hasta la fecha emprendida por la Administración Trump, en el marco de su política de seguridad, que incluye deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y restricciones severas para la obtención de una visa para ingresar a Estados Unidos para los nacionales de una larga lista de países, entre estos Venezuela.

Funcionarios militares comienzan a elaborar opciones

Con esta orden, el gobierno de Donald Trump establece las bases para la posibilidad de operaciones militares directas por parte del Pentágono en mar y territorio extranjero contra los cárteles de la droga. «Funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones para perseguir a estos grupos», agrega el NYT citando fuentes que hablaron con su redacción bajo la condición de anonimato.

Aunque la información aún no ha sido difundida de manera oficial, tampoco ha sido desmentida. Si bien por un lado el Departamento de Defensa evitó hacer comentarios sobre esta directriz que habría recibido el Pentágono para usar la fuerza militar contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico como el Cártel de los Soles, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, subrayó al respecto en un correo electrónico que «la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras».

El uso de las Fuerzas Armadas para respaldar las políticas de seguridad de la Casa Blanca, lo que tiene restricciones legales y constitucionales, no sería una novedad en el actual gobierno, que desplegó a la Guardia Nacional en California para contener las protestas contra las deportaciones masivas y desde este jueves en la noche se incrementó la presencia de fuerzas federales en Washington DC en respuesta a los problemas de inseguridad que se han registrado en la capital del país en los últimos días.