La periodista y precandidata a la Presidencia de Colombia, Vicky Dávila, reveló este domingo nuevos detalles turbios del comportamiento “desordenado” del hoy presidente Gustavo Petro que se pusieron de manifiesto durante la campaña de 2022, según se evidencia en conversaciones entre Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, los cuales permanecían en secreto en el expediente como parte de la investigación judicial contra el hijo del mandatario.

“Mujeres, licor, rumba problemática y mucho más…”, así comienza el video divulgado por Dávila en sus redes sociales en el que luego entra en mayores detalles. Se trata de seis chats reveladores. “En ellos se narran episodios de Petro, el entonces candidato, en hoteles, con mujeres ‘de la calle’. Se habla de un coronel que estaba a cargo que supuestamente se las conseguía”. Pero el escándalo no queda allí. La periodista menciona, citando las conversaciones, “el temor a que se filtrara un video con ‘travestis'”.

Esta habría sido la razón de las ausencias o demoras del entonces candidato Gustavo Petro en los eventos de campaña en los que no cumplió con la agenda programada, tal como publicaba la prensa local en su momento. ¿De dónde salía el dinero para cubrir estos gastos? “En uno de los chats se pone de presente que las fiestas problemáticas de Petro se financiaban con plata de Euclides, un polémico contratista”.

El personaje en cuestión sería Euclides Torres, quien conforma el llamado “clan Torres” junto con sus hermanos Dolcey Torres y Camilo Torres. La primera, representante a la Cámara, y el segundo, exalcalde de Puerto Colombia, un municipio del departamento del Atlántico, en la costa del Caribe, donde tendrían la mayoría de sus negocios. El mencionado “clan Torres” contaría con un conglomerado de 40 empresas que se han beneficiado de contratos estatales en los últimos años en áreas como seguridad, informática, alumbrado público y semaforización. Euclides Torres no solo habría asistido al acto de campaña de Petro en Barranquilla que se caracterizó por una tarima en forma de “P” sino que además habría “financiado toda la campaña presidencial” incluyendo apartamentos que recibió Nicolás Petro en Bogotá e “incrementaron su patrimonio sin ser declarados”, de acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía contra el hijo del presidente.

Otra denuncia que involucra a Petro con “travestis”

Vicky Dávila señala además que en las conversaciones entre Day y Nicolás “también se habla de licor, del candidato enguayabado (borracho) y más” y agrega que a la esposa de Petro, Verónica Alcocer, “le escondían las cosas. Le decían que Petro estaba intoxicado”. Casualidad o no, la exposición pública de la primera dama se ha reducido notablemente, sobre todo después del escándalo hace un año en Panamá, donde se ve al mandatario colombiano caminando por la calle agarrado de la mano de una mujer que no es su esposa. El escándalo fue aún mayor cuando trascendió que el género biológico de esta persona no coincide con el de su apariencia física, ya que se habría tratado de la presentadora y activista transexual colombiana de nombre Linda Yepes, una hipótesis que no queda como un evento aislado si se considera la actual denuncia que involucra a Petro con “travestis”.

En ese momento, lejos de negar el episodio, el mandatario se limitó a pedir respeto a la privacidad y repudiar la discriminación y la transfobia. Por tal motivo, Vicky Dávila aclara hoy que, con respecto a los detalles que revela, “no es intimidad, es un problema de Estado que afecta la seguridad nacional” y que este comportamiento “se convirtió en un problema que afecta su desempeño como presidente”. Y antes de mostrar en video los seis chats lanza una afirmación: “Los colombianos tienen derecho a saber quién es realmente la persona que nos gobierna”.