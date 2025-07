Luego del fallo en primera instancia contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el actual jefe de Estado, Gustavo Petro, se ha dedicado no solo a defender a la jueza que le dio este trofeo a la izquierda sino también a atacar directamente al exmandatario y hacer insinuaciones en su contra que van más allá de lo que señala el veredicto. Por tal motivo, luego de lanzarse dardos de parte y parte en redes sociales, Uribe puso fin a la discusión dejando en silencio a Petro con una prueba irrefutable que lo deja ante la opinión pública como un mentiroso.

“Otra mentira del presidente Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario”, publicó Uribe en su cuenta en X para acompañar un documento del 29 de octubre de 1991 donde Petro se identifica como “miembro indultado del M-19” para dejar constancia en ese momento de que no estaba “solicitado” judicialmente “de acuerdo al indulto proferido de acuerdo a la ley”.

Esta fue la respuesta a un mensaje de Petro en la mencionada red social donde asegura que no fue indultado, ante un exhorto de Uribe debido a sus comentarios e insinuaciones. “No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí, me torturaron siete días, y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente, que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña de 2006”.

Previamente, el expresidente Álvaro Uribe había increpado a Gustavo Petro por varios casos de conocimiento público. “Presidente Petro, cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”.

Gustavo Petro no solo mencionó que al senador Iván Cepeda —quien fue el demandante en el caso contra Uribe— “le asesinaron a su padre” y su papel en el juicio contra el expresidente “no fue por venganza” sino como “impulsador de la verdad”, sino que también llegó a asegurar que “los medios de comunicación saben que 6402 jóvenes fueron asesinados con balas oficiales, para hacerlos aparecer como bajas guerrilleras”.