El fallo en primera instancia contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pronto quedará en el pasado, ya que el próximo paso es la apelación que presentará la defensa ante el Tribunal Superior de Bogotá en los cinco días hábiles posteriores a la entrega de la sentencia el viernes. Y si hay una decisión oportuna en segunda instancia que evite la preclusión del caso antes del 16 de octubre, el proceso continuará en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un juicio que se remonta a septiembre de 2012 pero que no deja de adquirir en la actualidad un marcado tinte político que le ha dado la izquierda que llegó al poder con el objetivo claro de acabar con el uribismo y que, faltando un año para las próximas elecciones presidenciales, necesita revivir este discurso para movilizar a sus bases.

¿Se espera que se revierta el fallo en segunda instancia o que el caso precluya por falta de decisión? El abogado y columnista Bernardo Henao no es muy optimista respecto a la apelación de la defensa de Uribe, según manifiesta en entrevista con PanAm Post en la que subraya que seguramente darán prioridad a este caso y habrá un veredicto en la primera semana de octubre.

La apelación de Uribe con las estadísticas en contra

“Téngalo por seguro que lo van a hacer. La juez que conoció este caso, la juez 44 penal del circuito, a ella le cobijó una autorización del Consejo Superior de la Judicatura para que no le asignaran repartos y no le asignaran tutelas y que solo se ocupara exclusivamente del caso del expresidente Uribe. La decisión que va a adoptar el Tribunal Superior de Bogotá, no me cabe la menor duda, que se va a expedir antes de que llegue la prescripción”.

Las expectativas son reservadas, pues la composición del Tribunal Superior de Bogotá y los antecedentes indican que el fallo no sería revertido. “Esta señora, en las apelaciones que se dieron en el pasado sobre las actuaciones que en un momento determinado discrepó la defensa, pues todas las decisiones del Tribunal la favorecieron, no favorecieron a la defensa. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Yo soy pesimista”, admite Henao. A su juicio, “todo apunta a que va a decidir la Corte Suprema de Justicia”. Y en este caso, según explica, “no va a resolverse en meses, sino en unos dos a tres años”.

Es “impresionante” el “temor” que le tiene la izquierda a Uribe

Aunque el abogado aclara que no se puede especular que el caso contra el expresidente Uribe haya tenido una finalidad política, puesto que se inició hace más de una década, tampoco se puede ignorar que la izquierda ha buscado acabar con la figura de Álvaro Uribe y con el uribismo. “Yo nunca había visto esa forma de hacer política ‘todos contra Uribe’. Es impresionante el temor tan grande que le tienen. Y por supuesto, no le iban a aflojar la guardia si tenía la posibilidad de ir a un proceso”.

Sin embargo, Bernardo Henao considera que el efecto político frente a esta sentencia contra Uribe puede ser el contrario al esperado por sus adversarios y recuerda lo ocurrido con Donald Trump en Estados Unidos, que luego de la condena el año pasado aumentó su popularidad y se amplió su ventaja sobre la candidata demócrata Kamala Harris para terminar ganando nuevamente la Presidencia por un margen mucho mayor al proyectado por las encuestas. “De pronto lo van es a crecer. Yo siento que lo que ha hecho Uribe, así con todas las desgracias, va a tener un efecto electoral magnifico en la reacción de la gente que se levanta contra esta infamia”.

Álvaro Uribe, ¿candidato?

Si bien la Constitución colombiana no le permitiría a Álvaro Uribe ser candidato a la Presidencia y la posibilidad (permitida) de conformar una fórmula como aspirante a la Vicepresidencia fue descartada por el exmandatario, Henao asoma la propuesta de que Uribe encabece una lista para el Senado. “Él en este momento no está impedido. Él puede liderar la lista cerrada al Senado”, sostiene, al tiempo que recuerda que “Uribe siempre va a estar presente” y concluye que “a veces, cuando la tragedia comienza como le pasó a Trump y ahora le comienza al presidente Uribe, puede terminar después en un glorioso resultado”.