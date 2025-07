Mientras en el Palacio de Miraflores celebraban el retorno de Chevron a Venezuela, según la información que divulgó este jueves The Wall Street Journal, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos preparaba un duro golpe al régimen chavista que se materializó este viernes. Se trata de la designación del Cártel de los Soles como “organización terrorista transnacional”, de acuerdo con la orden ejecutiva 13224 publicada en el portal oficial de la OFAC.

Si bien esta decisión puede interpretarse como simbólica, debido a las limitaciones para arrestar a sus presuntos cabecillas y las constantes negociaciones que mantiene Washington con Caracas, este paso abre la puerta a posibles medidas más duras como la divulgación de nombres a los que el gobierno estadounidense podría señalar de manera más directa. ¿Será este el próximo movimiento o se trata solo de un anuncio político para contrarrestar la noticia relacionada con la nueva licencia que se otorgará a Chevron?

No sería la primera vez que Estados Unidos acusa directamente al régimen de Nicolás Maduro de dirigir una red de narcotráfico. De hecho, tras su ilegítima juramentación el 10 de enero, la Casa Blanca aumentó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro por cargos relacionados con narcotráfico, el mismo monto que se ofrece por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, mientras que por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, se ofrecen 15 millones de dólares.

En esta ocasión habría sido el senador Rick Scott quien presionó para que se concretara esta medida, tal como publicó en su cuenta en X agradeciendo al presidente de EEUU, Donald Trump; al secretario de Estado, Marco Rubio; y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por haber “concedido” su solicitud de “designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista”.

Thank you, @POTUS, @SecRubio, and @SecScottBessent, for granting my request to designate Cartel de los Soles as a terrorist organization.

Americans are safer now that it’s harder for this disgusting gang to terrorize our country by flooding it with deadly drugs.

Read more:… pic.twitter.com/4tl2SMKxBs

— Rick Scott (@SenRickScott) July 26, 2025