El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha puesto un freno a los negocios petroleros y agroalimentarios entre empresarios de EEUU y Venezuela, en este último caso bajo control directo o indirecto del régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, aunque el lobby de Chevron permitió a la petrolera conseguir una extensión de la Licencia General 41 hasta el 27 de mayo, la expiración este viernes de la Licencia General 8 asoma que no habrá más prórrogas. Por el otro, la exportación de alimentos estadounidenses a la nación sudamericana cayó 19 % en los primeros tres meses del año. Dos noticias que por separado demuestran que, incluso en materia comercial, Washington se aleja cada vez más de Caracas, y en su conjunto constituyen un duro golpe para la dictadura chavista.

Finalmente este viernes 9 de mayo a las 12:01 de la madrugada venció la Licencia General 8, que permitía a las contratistas petroleras Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International operar en Venezuela. La decisión de no renovar dicha licencia por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de EEUU, es una mala noticia para Chevron, que goza actualmente de una extensión de la Licencia General 41 para poner fin de manera ordenada a sus negocios en Venezuela el 27 de mayo, pues esto sugiere que las prórrogas se terminaron.

General License 8, which authorized oil contractors to continue operations in Venezuela, expired today at 12:01 AM.

La Licencia General 8, que autorizaba a los contratistas de petróleo a continuar sus operaciones en Venezuela, expiró hoy a las 12:01 a. m. pic.twitter.com/OJVSKoVAeZ

