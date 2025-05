El objetivo se logró. Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero, Magalli Meda y Humberto Villalobos ya están fuera de Venezuela. Los cinco dirigente del partido de María Corina Machado finalmente consiguieron su libertad tras pasar 412 días refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, donde buscaron protección desde el 20 de marzo del año pasado ante la persecución del régimen de Nicolás Maduro, sufriendo además un constante acecho por parte de funcionarios de la dictadura, lo que les valió el calificativo de rehenes. ¿Cómo salieron? Esa es la gran incógnita. El relato oficialista apunta a una supuesta negociación. Por el otro lado, tanto la oposición como los gobiernos de Estados Unidos y Argentina hablan de una operación de rescate. Nada está del todo claro. Ambas versiones generan dudas que serán despejadas en los próximos días según lo que finalmente ocurra con las licencias petroleras.

Es difícil entender cómo pudo haberse ejecutado una operación de extracción de una sede diplomática en la capital venezolana, la cual está rodeada permanentemente por funcionarios de inteligencia del régimen, además, sin que se haya producido enfrentamiento alguno. Y si dicho operativo se logró de manera exitosa con la “precisión” que destaca el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también es válido preguntarse por qué no fueron capturados y extraídos de la misma manera Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por quienes la Casa Blanca ofrece una recompensa que suma 50 millones de dólares por delitos de narcotráfico. De esta manera se podría cuestionar la hipótesis del “rescate” sin la previa autorización de Miraflores, aunque esta versión toma fuerza con la reciente declaración del gobierno argentino, que asegura que “hubo una extracción, no una negociación”.

Palabras de Manuel Adorni, vocero del gobierno de la Nación Argentino, sobre la operación en la embajada “Hubo una extracción, no una negociación” pic.twitter.com/9YtDeJyLB3 — Vente Mundo (@vente_mundo) May 7, 2025

No obstante, el relato oficialista de la “negociación” tampoco es del todo creíble. Basta con revisar cómo ha actuado el régimen cuando ha habido algún tipo de acuerdo para que esta versión genere incluso más dudas. Por ejemplo, la forzosa salida de Edmundo González de Venezuela, el intercambio de Álex Saab por diez estadounidenses durante el gobierno de Joe Biden o la reciente liberación de otro seis ciudadanos de Estados Unidos tras la visita a Caracas del enviado especial Richard Grenell fueron eventos mediáticos que en Miraflores no desaprovecharon la oportunidad de explotar para su beneficio político. La confidencialidad no es una característica del chavismo. El respeto de los acuerdos tampoco. Por ello, el silencio juega en contra de la versión del régimen. Y por si fuera poco, que la salida de estas cinco personas del país haya ocurrido justo mientras Maduro viajaba a Rusia compromete un poco más la hipótesis del chavismo.

La OFAC dará la respuesta

El tiempo dirá quién tiene la razón. La verdad, no hará falta esperar mucho. Este viernes 9 de mayo vence la Licencia General 8. Por lo tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) decidirá en las próximas horas si habrá una nueva prórroga o simplemente permitirá que expire. Esta decisión dará además una señal en cuanto a lo que ocurrirá con la Licencia General 41, que ha permitido a Chevron operar en Venezuela, la cual cuenta actualmente con una prórroga hasta el 27 de mayo.

En resumen, lo que ocurra con estas licencias petroleras en los próximos días aclarará si la salida de los cinco refugiados en la embajada de Argentina en Caracas fue realmente un rescate o una negociación, ya que nada le preocupa tanto en estos momentos al régimen de Maduro como el desplome del negocio petrolero, que le ha permitido obtener financiamiento desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero de 2021, quien mantuvo una política de flexibilización de las severas sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato.

Por tal motivo, cualquier negociación planteada desde Miraflores tendrá como prioridad la extensión de las licencias petroleras que apunten a un alivio de sanciones, más aun cuando el arancel secundario de 25 % a los países que compren petróleo y/o gas a Venezuela, que entró en vigencia desde el 2 de abril, reduce las capacidades de maniobra del régimen, que apostaba por mercados asiáticos “amigos” para evadir las restricciones.

“El régimen no es impenetrable”

Una señal de firmeza por parte de Washington frente al régimen de Caracas sería la cancelación definitiva de dichas licencias petroleras. Si se cumplen los plazos establecidos sin más prórrogas, será la dictadura chavista la que quedará muy mal parada en todos los aspectos. Primero, se caerá por su propio peso la versión de que hubo una “negociación”; segundo, se avivarán las fracturas internas ante la eventual colaboración para que el “rescate” fuera posible; y tercero, se evidenciará una enorme fragilidad ante el ingreso de fuerzas extranjeras sin ser detectadas, que así como rescataron a los rehenes del chavismo también podrían extraer a los jerarcas del régimen solicitados por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico.

A esto habría que sumar que el gobierno de Brasil, que dirige el socialista Luiz Inácio Lula da Silva, si bien no confirma abiertamente que hubo una “extracción”, como sí lo hizo Argentina, tampoco respalda la versión oficialista de la “negociación” y pone en aprietos al régimen de Maduro al resaltar que las gestiones para conseguir los salvoconductos “no fueron atendidas”, lo que coincide con lo planteado por el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, que señala en un comunicado difundido este miércoles que el régimen “se negó hasta el último instante a otorgar los salvoconductos”. Adicionalmente, Edmundo González asegura desde su cuenta en X que esto es “una prueba de que el régimen no es impenetrable, se resquebraja desde adentro”.