Aunque se ha empezado a restablecer el suministro eléctrico en algunas zonas de España tras el apagón masivo de este lunes que también afecta a Portugal y localidades del sur de Francia, el terremoto político para el Gobierno de Pedro Sánchez apenas comienza. Y es que seis horas después de la interrupción del servicio, el jefe del Ejecutivo admitió que no sabe cuál fue la causa, no sin ates haber declarado “crisis de electricidad”.

Tras concluir un Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez dijo en una breve declaración desde la Moncloa que “el Ejecutivo, tal como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la ‘crisis de electricidad'”.

El presidente del Gobierno español dijo que no descarta “ninguna hipótesis” sobre la “interrupción generalizada del suministro” por una “fuerte oscilación” en el sistema eléctrico europeo, lo que obligó a la empresa Red Eléctrica española a poner en marcha sus protocolos de seguridad.

Respondiendo a la petición de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que emitiera una declaración de nivel 3 del PLATERCAM (Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid) por emergencia de interés nacional, el líder de los socialistas aceptó la solicitud de “asumir la gestión” no solo en la capital, sino también en las comunidades de Andalucía y Extremadura, que hicieron la misma petición, y el Gobierno “hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran”, agregó.

“Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte”, dijo Pedro Sánchez. Por tal motivo, pidió a la ciudadanía informarse por los canales regulares. “Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares”.

Red Eléctrica está trabajando para determinar las causas de esta caída del suministro eléctrico y solucionar el problema lo antes posible. España cuenta con mecanismos para afrontar este tipo de situaciones. Una vez más, apelo a la ciudadanía para colaborar con todas las… pic.twitter.com/0RHbEWpHt7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 28, 2025

Sánchez aseguró que “ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur” y agradeció a las interconexiones con Francia y con Marruecos. Sin embargo, pidió a la ciudadanía hacer “uso responsable del móvil (celular)”, porque “las telecomunicaciones están en un momento crítico” y pasaremos “unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad”. Por tal motivo, recomendó que las llamadas telefónicas sean “breves” y que se haga uso del teléfono de emergencia “solo cuando sea realmente necesario”.