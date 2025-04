Con la muerte este lunes del papa Francisco se abre el proceso, luego de sus exequias, para la elección de su sucesor, quien podría dar continuidad al legado de Jorge Mario Bergoglio o apostar por un giro en la dirección de la Iglesia católica. Son varios los nombres que ya empiezan a sonar, aunque aún nada está escrito. El mecanismo de sucesión conocido como cónclave, que podría iniciarse en un par de semanas, promete ser más complejo que los dos anteriores. Así lo considera el periodista experto en temas del Vaticano y profesor de la Universidad de Monterrey, Rixio Portillo, quien aclara que aún es “prematuro” para especular sobre quién será el nuevo papa, pero comparte sus estimaciones del contexto en general en esta interesante entrevista con PanAm Post en la que también se abordan matices del tema como el trato de la Santa Sede con las dictaduras latinoamericanas, profecías atribuidas al libro del Apocalipsis y hasta una breve crítica a la película hollywoodense que hace unos meses se adelantó a los tiempos que hoy se viven.

“Me atrevería a decir que este sería un cónclave relativamente más largo a lo que conocemos”, señala el especialista en temas eclesiásticos recordando los procesos de elección de Benedicto XVI y Francisco I. ¿Quiénes surgen hasta el momento como los candidatos con mayores posibilidades para convertirse en el nuevo papa? “En la lista que se está trabajando se piensa que debería ser un papa en continuidad del papa Francisco. Y por tanto, ¿qué mejor que personas que sean similares a él?”, estima Portillo, quien evita hacer pronósticos pero accede a evaluar los perfiles de algunos de los cardenales que, por el momento, se posicionan en la prensa internacional como los aspirantes con mayor opción.

En la línea de Francisco

“Se habla, por ejemplo, del cardenal Pietro Parolin, que yo creo que tiene ciertas cosas positivas como la cercanía con el papa, ser secretario de Estado, es una persona que viene del mundo diplomático”, destaca sobre el religioso que se desempeñó como nuncio apostólico en Venezuela y, por tal motivo, tiene un mayor conocimiento y preocupación sobre la difícil situación por la que atraviesa esta nación sudamericana.

Hay otros nombres que también merecen mención. “Entre los jóvenes creo que hay dos candidatos importantes: el cardenal (Luis Antonio) Tagle, que viene de Filipinas, (…) y también hay un arzobispo del que poco se sabe, que es el arzobispo de Mongolia, que creo que es el cardenal más joven del cónclave, y también en algún momento sonó”, suelta el experto, recordando su cautela al respecto y destacando otro factor a tomar en cuenta: “Otra característica que tiene este cónclave es que el papa Francisco nombró cardenales en lugares muy alejados, Filipinas, Mongolia, Burkina Faso, en un sentido periférico real, y eso hace que haya muchos cardenales que no se conocen entre ellos”.

Un patrón de elección y una profecía

En cuanto al alto porcentaje de purpurados designados por Francisco y el peso que tendrían en la votación como para reducir las posibilidades de que el nuevo papa sea de tendencia más conservadora, Rixio Portillo hace una aclaración, que además sustenta con ejemplos que parecen marcar un patrón. “No me atrevería a decir que él hizo un Colegio de Cardenales a su calco, de personas que pensaban como él. Creo que tampoco es así, porque si algo caracterizaba al papa Francisco era la apertura de pensamiento”. En este sentido, recuerda que desde Pablo VI hasta Francisco los papas elegidos no fueron nombrados cardenales por su antecesor.

Otro tema que ha salido a relucir es la posibilidad de que se elija al llamado “papa negro”, asociado a profecías apocalípticas, considerando que hay por lo menos tres candidatos del continente africano con este color de piel: Peter Turkson, de Ghana; Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo; y Robert Sarah, de Guinea. “Yo no le temo a un papa negro porque no creo que va a ser lo que decía la profecía de San Malaquías, que se va a acabar el mundo. Incluso si es Pietro Parolin, se llama Pedro, y podría ser Pedro II. Tampoco le tengo miedo a eso. La historia la lleva Dios”, responde Portillo, al tiempo que resalta las cualidades de los candidatos africanos para poder alguno de ellos convertirse en el nuevo papa.

Un película “woke“

Y finalmente, sobre la película Cónclave, que sin duda tendrá otro boom en las plataformas de streaming en los próximos días luego de su estreno a finales del año pasado, el experto en temas del Vaticano considera interesante su narrativa, sobre todo el dato de que está contextualizada en la actualidad “porque pone en el mismo edificio de residencia al papa muerto y a los cardenales que van a votar, cuando es solamente el papa Francisco el que ha vivido en domus Santa Marta. Los papas anteriores han vivido en el Palacio Apostólico”, por lo tanto, “el cineasta utiliza un recurso que no había ocurrido en la historia (el papa Francisco no había muerto) y se adelanta a contarnos cómo va a ser el cierre del apartamento papal en el mismo lugar de la elección. Creo que eso es un dato narrativo de representación interesante que yo destaco, pero hay ciertas cosas en el discurso narrativo que me supo a ‘woke‘”, concluye sobre la producción que valora como una representación válida desde el punto de vista del cineasta, aunque cuestionando el tinte ideológico que la aleja de la realidad.