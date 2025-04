Después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtiera que su país daría por terminados los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania si no se logra un resultado “en días, no en semanas”, las negociaciones para un acuerdo se han intensificado al punto de que el gobierno de Donald Trump contempla apoyar la desintegración territorial del país invadido por Rusia desde el 24 de febrero de 2022 con tal de colgarse la medalla de la paz. Reconocer el control ruso sobre la península de Crimea –invadida desde 2014– es la última concesión que evalúan en Washington. Pero no es la única. Por ello, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reclamado en las últimas horas que la delegación estadounidense en las conversaciones ha “adoptado la estrategia del lado ruso” y está “difundiendo narrativas rusas”.

“Estados Unidos está dispuesto a reconocer el control ruso sobre la región ucraniana de Crimea como parte de un acuerdo de paz más amplio entre Moscú y Kiev”, aseguró este viernes Bloomberg citando fuentes familiarizadas con las negociaciones. Pero el convenio, desfavorable desde todo punto de vista para Ucrania, podría extenderse a otros territorios, tomando en consideración que el enviado especial de EEUU para Medio Oriente, Steve Witkoff, sugirió que el gobierno ucraniano, en aras de alcanzar un alto al fuego, debería quizás no preocuparse tanto por las cinco regiones que Rusia se ha anexionado ilegalmente –Jersón, Zaporiyia, Lugansk y Donetsk, así como Crimea– porque “hablan más ruso allí”.

Zelenski no cederá territorios

Este discurso del representante norteamericano ha provocado una contundente reacción por parte del mandatario ucraniano. “Creo que el señor Witkoff ha adoptado la estrategia del lado ruso. Es realmente peligroso porque, consciente o inconscientemente, está difundiendo narrativas rusas”, denunció Zelenski, al tiempo que ratificaba su firme disposición a defender la integridad territorial de Ucrania. “Los territorios son nuestros, pertenecen a nuestro pueblo y no solo a nosotros, sino al futuro pueblo ucraniano”.

Zelenski ha temido que un acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos termine perjudicando a Ucrania, sobre todo desde que fue víctima de una encerrona en la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente Donald Trump y su vicepresidente J. D. Vance a finales de febrero, pero el encuentro fue televisado destacando la prensa oficial segmentos en los que los líderes republicanos le dejan claro al presidente del país invadido que no está en capacidad de ganar la guerra, le recriminan la ayuda económica y militar que ha recibido de EEUU y posteriormente lo acusan de haberle faltado el respeto a Estados Unidos y a la Oficina Oval. Días antes, Trump había calificado a Zelenski de “dictador”, quien luego rechazó la propuesta estadounidense de otorgar la mitad de sus recursos a Washington como parte de un acuerdo.

¿Un triunfo para Putin?

La tensión bajó en los días posteriores al punto de que Trump anunció este jueves que el convenio para explotar recursos minerales ucranianos se firmará el 24 de abril. En Washington también han hecho llamados de atención a Rusia. El propio Donald Trump dijo a finales de marzo que estaba “muy enojado” con Vladímir Putin por su postura en torno a las negociaciones al cuestionar la credibilidad de Zelenski y amenazó al Kremlin con sanciones económicas. “Si Rusia y yo no podemos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia –que podría no serlo– pero si creo que fue culpa de Rusia, voy a imponer aranceles secundarios al petróleo, a todo el petróleo que salga de Rusia”, dijo Trump en una llamada telefónica con NBC News.

Sin embargo, la premura por lograr un acuerdo de paz en Ucrania y anotarse Trump una victoria en política exterior podría estar devolviendo las negociaciones al punto de inicio, donde Rusia sale ganando en cualquier escenario al conseguir que EEUU ceda a sus peticiones, a pesar de haber vuelto a atacar territorio ucraniano este viernes, específicamente a las ciudades de Járkov y Sumi, causando al menos dos muertos y decenas de heridos. Y es que el eventual reconocimiento estadounidense al control ruso sobre Crimea sería un gran triunfo para Putin, quien busca legitimidad de la comunidad internacional a las anexiones territoriales que ha venido ejecutando mediante invasiones y referendos ilegales.

Por su parte, Bloomberg aclara que el reconocimiento de EEUU al control ruso sobre Crimea no es una decisión definitiva que ya haya sido tomada, según explican las fuentes, y que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado se han negado a responder sobre este tema en particular.