Ecuador decide su futuro este domingo 13 de abril entre el presidente y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata correísta, Luisa González, en un balotaje que muchas encuestadoras vaticinan será sumamente reñido. Pero no se trata de una simple elección. Los ecuatorianos tendrán que escoger entre dos modelos totalmente antagónicos. Por un lado, el actual mandatario busca dar continuidad a su política de seguridad y acercamientos con Estados Unidos, mientras por el otro, su rival pretende estrechar lazos con la izquierda autoritaria de la región y devolver el país a los tiempos del correísmo, con el exmandatario prófugo de la justicia, Rafael Correa, tomando de manera indirecta las riendas de la nación sudamericana.

“Ese empate técnico del que se habla hoy, yo le tengo bastante cuidado, porque ya pasó en Estados Unidos en la última elección cuando se decía hasta dos días antes que había un empate técnico, por ejemplo, y al final se decidieron por Donald Trump”, señala el analista político y estratega de comunicación, Leonardo Intriago, en entrevista con PanAm Post, destacando la importancia del “voto oculto”, que podría terminar siendo favorable a Noboa.

La política en materia de seguridad y los acercamientos con Trump, que ubican a Ecuador como uno de los países menos afectados por los aranceles que este miércoles se pausaron por 90 días –según el experto–, pueden ser dos factores determinantes para impedir por tercera vez consecutiva el retorno del correísmo. Y es que González, quien le disputa la presidencia a Noboa, viene de perder con él en 2023, así como también salió derrotado en 2021 Andrés Arauz, las dos fichas escogidas por Correa desde el exilio para tratar de volver al poder.

El analista advierte sobre los riesgos para Ecuador en caso de llegar Luisa González al poder por el hecho de que no solo ha reconocido a Nicolás Maduro como “presidente” sino que el dictador venezolano le ha expresado públicamente su apoyo y la candidata correísta ha coincidido en más de una oportunidad con el régimen chavista. “Con esos ejemplos que hemos visto en Venezuela, quizás ese fantasma de cooptar el poder aquí y no soltarlo más es lo que quizás está rondando en ese ambiente político, y lo han dejado claro tanto en sus declaraciones como en sus propuestas”.

Intriago cree que si el correísmo logra volver al poder no solo será el propio Rafael Correa quien tomará las decisiones sino que además teme que se instale una dictadura en el país mediante nuevas reformas constitucionales que permitan establecer vicios como la reelección indefinida “para poder quedarse permanentemente en el poder, y no cometer quizás ese error que se les fue de las manos con la alternancia del poder, al creer que sus sucesores no les iban a dar la espalda como ocurrió con Lenín Moreno, que fue quien cambió toda la historia de lo que se venía viviendo en el panorama político del Ecuador”.