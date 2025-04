La estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de empujar la economía estadounidense hacia una recesión para obligar a la Reserva Federal (FED) a bajar las tasas de interés, se pospone. Al menos por ahora, el presidente de la FED, Jerome Powell, descartó ceder a la presión del jefe de la Casa Blanca y, por el contrario, advirtió que los aranceles pueden frenar el crecimiento económico y generar inflación. Mientras tanto, los índices bursátiles de Wall Street y las principales bolsas del valores del mundo sufrían una drástica caída y, en paralelo, Trump se enfocaba en defender su política arancelaria y propiciar acuerdos por separado con cada uno de los países. Después de la oferta de Israel de eliminar sus aranceles, Vietnam y Camboya evalúan seguir sus pasos.

Como era previsible, poco antes de que Powell hablara este viernes, Trump puso sobre la mesa las cartas de su jugada, recordándole que este “sería el momento perfecto” para que “recorte las tasas de interés”, según el exhorto público que hizo desde su red Truth Social, agregando que desde que volvió a la Casa Blanca ha bajado la inflación. Pero este no es el único factor que considera la FED para tomar la decisión que Trump exige. Además, las previsiones apuntan a un retroceso en este sentido tras el anuncio de los aranceles.

“Es demasiado pronto para considerar cambios en la política monetaria”, fue la respuesta de Powell, que también vino acompañada de una seria advertencia: “Es muy probable que los aranceles generen, al menos temporalmente, un aumento de la inflación, también es posible que sus efectos sean más persistentes”.

El titular de la Reserva Federal se mantuvo firme con su argumento de esperar a contar con más datos, así como la evolución de las perspectivas y el balance de riesgo antes de considerar cualquier ajuste. “Nuestra obligación es mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y asegurarnos de que un aumento puntual del nivel de precios no se convierta en un problema de inflación persistente”.

Por el momento, las tasas de intereses se mantienen en su rango actual de 4,25 a 4,5 %, donde las dejó la FED sin modificaciones en su última reunión del 19 de marzo, pero con la expectativa de que durante 2025 habrá dos recortes.

La visión técnica de Powell se enfrentó a la posición política de Trump. El presidente de la FED reconoció que “la incertidumbre sigue siendo elevada” porque los aranceles anunciados este miércoles “son mayores de los que la gente estaba esperando en general”. Por este motivo, prevé que los efectos económicos incluyan “una más alta inflación y menor crecimiento”. Su cautela obedece también al hecho de que cree que “el tamaño y duración de estos efectos sigue siendo incierto”.

Esa incertidumbre se ha visto reflejada en los mercados que cerraron con grandes pérdidas en todo el mundo. El Nikkei, el principal índice bursátil japonés, se desplomó cerca de 3 %, arrastrando a la bolsa de Tokio con pérdidas de 2,64 %. El mercado en Seúl cayó 0,9 %. La bolsa de Milán se derrumbó más de 7 %, la de París retrocedió 4,26 %, el mercado de Londres perdió 4,95 %, mientras las bolsas españolas cedieron 5,83 %, la mayor caída diaria en cinco años. En el continente americano, Toronto abrió con una contracción de 3,09 %, Sao Paulo con pérdidas de 2,25 % y los tres principales índices de Wall Street (Dow Jones, Nasdaq y S&P500) mostraron retrocesos superiores a 4 %, arrastrando con una caída similar a la bolsa de Nueva York, que en total ha perdido casi 10 billones de dólares desde el regreso de Trump al poder.

Como dato positivo en la jornada, la Oficina de Estadísticas Laborales anunció este viernes que la tasa de desempleo en Estados Unidos subió una décima para ubicarse en 4,2 % con la creación de 228.000 empleos. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se mantiene firme con su política de aranceles impuesta a 185 países y territorios, enfocado en posibles negociaciones individuales, como sería el caso de Vietnam, que según adelantó el mandatario estadounidense este viernes, tuvo una “productivas llamada” con autoridades de este país para lograr un acuerdo de aranceles cero. Ya Israel había propuesto eliminar los aranceles a EEUU incluso antes del anuncio del miércoles. Y Camboya, que ha recibido uno de los aranceles más altos (49 %), también se ha mostrado abierto a una negociación para reducir las tarifas arancelarias.

🇰🇭🇺🇸 CAMBODIA OFFERS BIG TARIFF CUTS ON U.S. GOODS AFTER TRUMP’S 49% TARIFF HIKE

After Trump slapped a 49% tariff on Cambodian goods like he was pricing them out of existence, Cambodia responded with… a sale.

In a letter to U.S. trade officials, Cambodia offered to slash… https://t.co/0FK8w5rLd7 pic.twitter.com/Yu7OBbkPrp

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 4, 2025