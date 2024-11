La escritora J. K. Rowling volvió a ser noticia este jueves por su firme lucha contra la ideología de género. Esta vez, la autora de los libros de Harry Potter respondió desde su cuenta de X a una congresista estatal de Montana, EE. UU., que aseguró que las mujeres transgénero son “tan ‘biológicamente femeninas’ como las mujeres cisgénero”.

“Si un hombre es una mujer, no existe tal cosa como una mujer”, escribió J. K. Rowling en respuesta a un artículo de Fox News que reseña el comentario de Zooey Zephyr, representante estatal de Montana por el Partido Demócrata que se identifica como una “mujer trans progresista, bisexual”.

Zephyr ha tomado el tema del uso de los baños femeninos por parte de mujeres trans como un desafío a quienes se oponen a esta práctica, a propósito del debate que recién se abrió nuevamente en el Congreso de Estados Unidos luego de que por primera vez ganara un escaño una persona que nació hombre pero se identifica como mujer. Se trata de Sarah McBride, representante por Delaware, quien denuncia estar siendo víctima de discriminación con la resolución que impulsa la representante republicana Nancy Mace para impedir el uso de baños femeninos por parte de transgéneros.

“Literalmente, acabo de salir de reuniones con miembros del Congreso y usé el baño al salir. Las mujeres trans son mujeres, punto”, escribió la congresista estatal de Montana una publicación en su cuenta de X.

Por su parte, J. K. Rowling le dedicó otras palabras en su mensaje en la mencionada red social. “Estás desesperada por que te cataloguen como mujer, pero al ingresar en esa categoría, la destruyes. Lo sabes, lo cual debe ser una molestia para ti, pero no tanto como para las mujeres y niñas que luchan por conservar sus derechos y espacios”.

If a man is a woman, there’s no such thing as a woman.

You’re desperate to be categorised as female, but by entering the category, you destroy it. You know that, which must suck for you, but not as much as it sucks for the women & girls fighting to retain their rights and spaces. pic.twitter.com/pn0qxVNbJd

— J.K. Rowling (@jk_rowling) November 21, 2024