Mientras en Colombia solo se habla del presunto episodio de infidelidad del presidente Gustavo Petro durante su reciente viaje a Panamá, el nuevo Gabinete designado en las últimas horas por el mandatario da un nuevo paso hacia la constituyente que promueve el inquilino de la Casa de Nariño, a pesar de haber negado durante la campaña que tuviera intenciones de cambiar la Constitución.

Fueron varios los videos que se viralizaron en las redes sociales en los que se ve a un hombre con los mismos rasgos físicos de Petro, la misma forma de caminar y la misma ropa que usó el jefe de Estado colombiano ese día en Panamá –donde asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, José Raúl Mulino– caminando de la mano con una mujer que no es la primera dama Verónica Alcocer. Incluso han circulado versiones de que se trata de una presentadora y activista transexual colombiana de nombre Linda Yepes.

Pero más allá de la polémica que no ha sido totalmente aclarada, en Colombia ha pasado por debajo de la mesa que mientras esta novela de presunta infidelidad acaparaba la atención del país, el presidente cambiaba a varios de sus ministros por figuras más leales que le permitirán acelerar durante los dos años que le quedan de mandato su proyecto político, que además de las polémicas reformas que se tramitan en el Congreso ahora también incluye la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Fue así como el recién designado ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, –quien sustituye a Luis Fernando Velasco– admitió este miércoles desde la Casa de Nariño que entre sus funciones estará reunirse con diferentes sector del país para lograr un acuerdo nacional que permita convocar a una constituyente, a pesar de que hace unas semanas atrás la consideraba “inviable”.

El petrismo tiene prisa. Aunque el nuevo ministro de Interior estima que si el proceso comienza ahora y se logra un acuerdo político nacional la constituyente se elegiría en el próximo gobierno, adelanta que “el diálogo nacional se iniciará la próxima semana”. A este cambio ministerial se han sumado en los últimos días otros dos. Gustavo Petro sacó del Ministerio de Justicia a Néstor Osuna para sustituirlo por Ángela Buitrago –una de sus candidatas para ocupar el cargo de fiscal general–, mientras el Ministerio de Agricultura, que dirigía Jhenifer Mojica, ahora queda en manos de Martha Carvajalino, quien se desempeñaba como viceministra de Desarrollo Rural.

Mientras tanto, los colombianos siguen entretenidos debatiendo en las redes sociales sobre la veracidad del video de Petro en Panamá y sobre el género de la persona que lo acompañaba. Las declaraciones de los presuntos involucrados solo han servido para aumentar las dudas y mantener abierta la discusión sobre un tema de menor trascendencia para el país y que ya acapara titulares en la prensa internacional.

Married Colombian president Gustavo Petro says he’s not gay after ‘he is seen in Panama with trans woman Linda Yepes’ https://t.co/OJTWLxkxYr pic.twitter.com/FjtTpeS5Zn

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 3, 2024