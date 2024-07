La candidatura de Joe Biden es insostenible para los demócratas. A pesar de los intentos por minimizar su fracaso en el debate del jueves, crece la presión interna para su sustitución, al punto que el propio presidente y aspirante a la reelección admitió ante un aliado clave que tal vez no pueda salvar su candidatura, cuando faltan solo cuatro meses para las elecciones de noviembre. Por este motivo, así como también por las limitaciones para la trasferencia de los fondos provenientes de las donaciones, las opciones para su remplazo se reducen a una sola: Kamala Harris.

Luego del desastroso desempeño de Biden en el cara a cara con su rival republicano, Donald Trump, la presión para la sustitución de su candidatura llega de todos lados: medios progresistas, analistas, donantes, asesores y cuadros políticos de su propio partido. Y es que al menos 25 demócratas en la Cámara de Representantes se estarían preparando para enviar una carta al mandatario en la que le pedirán que ponga fin a su aspiración, ya que sus curules estarían en peligro en noviembre, según reveló la agencia de noticias Reuters, citando a un asistente del Partido Demócrata en la Cámara baja.

A esto se suman sendas publicaciones de medios de línea progresista como el New York Times y CNN, que citando la misma fuente, que habría sido un “aliado” del presidente, aseguran que Biden admitió en privado a un cercano colaborador que tal vez no pueda salvar su candidatura si no consigue convencer al público en los próximos días de que está en capacidad de gobernar cuatro años más.

“Todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección, entiende que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien”, habría indicado la fuente, aunque el subsecretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, desmintió posteriormente esta información.

Lo que habría dicho en condición de anonimato esta persona a los mencionados medios estadounidenses no es mentira. “Las encuestas están cayendo en picado, la recaudación de fondos se está agotando y las entrevistas van mal”. A esto agregó que Biden “no es ajeno”, “ve el momento”, “tiene los ojos abiertos”. Los próximos mítines del mandatario en Pensilvania y Wisconsin –estados clave que generalmente definen la elección– y una entrevista que ofrecerá el viernes a la cadena ABC News serán las pruebas de fuego para tomar una decisión.

Una encuesta publicada este miércoles por la cadena CBS News, la cual fue realizada entre el 28 de junio y el 2 de julio, muestra a Donald Trump con una intención de voto de 50 %, mientras Joe Biden tendría 48 %, cuando previo al debate la media nacional de encuestas del portal FiveThirtyEight daba a Biden una ligera ventaja de 40,8 % frente a 40,7 % de su rival republicano. Otra encuesta divulgada este miércoles por el New York Times le da una ventaja mayor a Trump, quien tendría según este sondeo 49 % de preferencia frente a 43 % de Biden.

Aunque se han puesto sobre la mesa nombres como los del gobernador de California, Gavin Newsom; la ex primera dama, Michelle Obama; y por supuesto, la vicepresidente y candidata en la fórmula demócrata para repetir en el cargo, Kamala Harris, esta última opción es la que toma fuerza por varias razones, a pesar de su gris gestión.

Además de estar en una carrera contra el tiempo, los demócratas podrían tener dificultades para recaudar fondos con otro candidato que no sea la vicepresidente, ya que solo ella estaría autorizada para tomar el control de los 240 millones de dólares recaudados hasta el momento a nombre de la fórmula Biden-Harris. Fuentes financieras de la campaña explicaron al New York Post que las donaciones no son trasferibles a otro candidato como Gavin Newsom, por ejemplo, mientras que Kamala Harris no tendría problema con hacer uso de esos recursos, puesto que ella figura en la documentación federal de la campaña a la que los donantes entregaron ese dinero.

Son varios los demócratas, como el excongresista Tim Ryan, quienes se han montado en una campaña para impulsar a Kamala Harris como la sustituta de Joe Biden. “¡Tenemos que arrancarnos la curita! Hay mucho en juego. La vicepresidente Kamala Harris ha mostrado un crecimiento significativo en su trabajo, ella destruirá a Trump en un debate, destacará el tema de las opciones, energizará nuestra base, traerá de vuelta a los votantes jóvenes y nos dará un cambio generacional. ¡Es la hora!”, escribió es su cuenta de X, mostrando así el nerviosismo en el partido ante una inevitable derrota con Biden como candidato.

We have to rip the band aid off! Too much is at stake. ⁦@VP⁩ has significantly grown into her job, she will destroy Trump in debate, highlight choice issue, energize our base, bring back young voters and give us generational change. It’s time! https://t.co/izPypeSmDL

— Tim Ryan (@TimRyan) July 2, 2024