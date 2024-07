La guerra interna en el gobernante partido Movimiento al Socialismo (MAS) no solo ha fracturado a la izquierda en Bolivia sino también las alianzas que se habían cohesionado en torno al Foro de Sao Paulo en la región. El supuesto intento de golpe de Estado denunciado el pasado miércoles por el presidente boliviano remarcó las fisuras y sacó a flote distanciamientos impensados hasta hace poco. Fue así como este lunes el régimen de Nicolás Maduro fijó posición a favor de Luis Arce, dándole la espalda a su antiguo aliado Evo Morales.

En un apresurado comunicado de la Cancillería venezolana con el que se pretendió atacar una vez más al gobierno argentino de Javier Milei, la dictadura chavista terminó tomando partido en esta guerra interna por el poder en Bolivia. “La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el repugnante comunicado de Javier Milei, emitido este 30 de junio, donde pretende desconocer el intento de golpe de Estado en Bolivia, alimentando una narrativa creada por la derecha latinoamericana, que intenta lavarle la cara a los criminales que trataron de derrocar al legítimo presidente Luis Arce”.

Se trató de un extraño episodio durante el cual el pasado miércoles un grupo de militares dirigidos por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, derribó con un tanque la puerta del palacio presidencial y tomó la plaza Murillo, en la sede del Ejecutivo, pero el levantamiento fue breve y los efectivos que se rebelaron se retiraron luego de que Arce juramentara al nuevo alto mando militar, terminando todo con la detención de Zúñiga. Al momento hubo un contundente repudio de la comunidad internacional frente a este presunto intento de ruptura del orden constitucional, al que incluso se sumó el exmandatario Evo Morales, a pesar de las marcadas diferencias con su sucesor. Sin embargo, pronto se pusieron sobre la mesa las dudas sobre la veracidad del suceso.

📣#COMUNICADO | Venezuela rechaza repugnante comunicado del presidente Milei que desconoce intento de golpe de Estado en Bolivia (+Detalles) 👇https://t.co/HfudMWAw1B#JulioDeVictoria pic.twitter.com/h9R5ceZb1F — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 1, 2024



La hipótesis de que pudo tratarse de un autogolpe para levantar la popularidad de Luis Arce no solo la planteó un férreo opositor como ha sido el exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín. Evo Morales se retractó de su opinión inicial, coincidiendo con la tesis de quien ha sido también uno de sus mayores críticos. “El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país”, dijo el exmandatario boliviano este domingo.

El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 30, 2024

Maduro traiciona a Evo Morales por atacar a Milei

La posición asumida por el Gobierno argentino coincide con lo planteado por Morales. “La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio”. A esto agrega el comunicado oficial del despacho de Javier Milei que “el relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano”.

Como respuesta, el Gobierno de Luis Arce convocó al embajador argentino en La Paz para expresar su “enérgico rechazo” a estas declaraciones, que la Casa Rosada calificó como una “descripción de los hechos”, aclarando que mantiene una posición “cautelosa” con Bolivia. Por su parte, Evo Morales condenó la “intromisión” de Argentina aunque mantiene su postura al respecto, la cual, curiosamente, coincide con lo que expone la Administración de Milei, que para el régimen de Maduro es una “narrativa creada por la derecha”. Esto quiere decir que para el heredero del chavismo, su antiguo aliado boliviano habría cruzado la acera ideológica.

Hasta el momento, Morales no ha reaccionado al comunicado de la Cancillería de Maduro, que no solo constituye un espaldarazo diplomático al gobierno de Luis Arce, sino que además califica como falsa la hipótesis del exmandatario que históricamente ha sido uno de los más cercanos aliados del chavismo y lo califica como parte de “la derecha latinoamericana”, lo que muestra una clara fractura de la izquierda en la región, difícil de conciliar por los momentos, al menos en Bolivia.