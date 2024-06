Faltando un mes para las elecciones presidenciales en Venezuela se ha desatado una falsa guerra de encuestas con la que se pretende hacer creer que no todos los sondeos de opinión dan como ganador por una amplia ventaja al candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, que según encuestadoras de larga trayectoria en el país como Meganalisis, Consultores 21, Datincorp, Hercon y Delphos lo ubican entre 11 y 37 puntos por encima de Nicolás Maduro.

Al chavismo no le bastó con inhabilitar a María Corina Machado, impedir la postulación de quien ella escogió inicialmente como su representante en los comicios (Corina Yoris), perseguir y encarcelar a opositores, multar y cerrar negocios de ciudadanos que se manifiestan en contra del régimen y desplegar una campaña de desinformación mediante la difusión de fotos y videos manipulados. Con una media docena de encuestadoras de maletín se pretende crear la matriz de opinión de que Maduro puede ganar limpiamente las elecciones del 28 de julio. A esta maniobra se suman medios oficialistas y algunos ligados con dichas firmas, así como figuras públicas con cierta influencia en las redes sociales tanto dentro como fuera del país, que de manera orquestada divulgan estos datos.

Mencionar el nombre de Oscar Schémel y su encuestadora Hinterlaces no es una novedad. Se trata de la única encuestadora de larga data que desde hace más de una década trabaja para los intereses de la dictadura de Nicolás Maduro, al punto que su director conduce un programa de opinión en Globovisión, canal que cambió su línea editorial crítica por una complaciente desde la forzada venta del medio en 2013. Pero ahora se suman al menos cinco nuevas empresas que divulgan encuestas sobre la contienda entre Nicolás Maduro y Edmundo González, de cara a los comicios de julio, con resultados totalmente opuestos a los que arrojan los estudios de las compañías reconocidas.

Se trata de las encuestadoras IdeaDatos, Insight, DataViva, CMIDE 50.1 y Paramétrica, las cuales tienen varias cosas en común. El sitio web de todas fue creado hace menos de un año, sus cuentas en las diferentes redes sociales también son nuevas y tienen muy pocos seguidore y, lo más irregular, es que se usan para difundir noticias de medios oficialistas. Además se observa una práctica inusual entre empresas de un mismo sector, que en teoría son competencia: unas comparten contenido de las otras.

También forman parte de esta campaña orquestada medios como Globovisión, El Universal, Noticiero Digital, Venezuela News, Contrapunto y Polianalítica, entre otros, que no solo divulgan estos sondeos falsos sino que además, en un par de casos, están directamente vinculados con estas encuestadoras que favorecen en todos sus estudios a Maduro. Por si fuera poco, en ellos laboran supuestos analistas y periodistas que abiertamente son simpatizantes del chavismo como el mencionado caso de Oscar Schémel y otros más como Vladimir Villegas, Miguel Pérez Pirela, Pedro Carvajalino, Michel Caballero e Indira Urbaneja. Esta última ha insistido en los últimos días en que hay una “guerra de encuestas” en Venezuela. Y para llegar a esta conclusión evidentemente se hace eco de las mencionadas empresas de maletín que analizaremos una por una. También entran en este juego personajes extranjeros como el periodista argentino despedido de CNN en Español, Carlos Montero.

Para esta investigación solo ha bastado con revisar en el portal whois.com la fecha de registro de la página web de cada una de estas empresas y echar un vistazo tanto a la información allí publicada como al perfil de sus redes sociales. También han sido de gran utilidad investigaciones hechas previamente por la organización de verificación de noticias Cazadores de Fake News y el medio venezolano Efecto Cocuyo, este último enfocado más en exponer las inconsistencias estadísticas e imprecisiones en las fichas técnicas de algunas de estas encuestadoras que muestran el supuesto favoritismo de Maduro.

IdeaDatos

A pesar de que esta empresa asegura en su página web que tiene “más de cuatro años en el campo”, solo ha realizado tres encuestas –todas sobre las elecciones presidenciales de este año en Venezuela– y la primera fue publicada el 28 de mayo de 2024, la segunda el 11 de junio y la tercera tiene fecha del 25 de junio de 2024, aunque se publicó este lunes 24. En esta aseguran que Nicolás Maduro tiene 56,8 % de intención de voto, pero en la ficha técnica no hay discriminación de la muestra por rangos de edad ni por estratos sociales ni hace referencia a la distribución geográfica por estados o regiones. Llama la atención además que la página web de la compañía se registró el 6 de mayo de 2024, apenas un par de semanas antes de la publicación de su primer sondeo.

En lo que se refiere a la experiencia de esta encuestadora, no hay registros de otros estudios de opinión ni en su portal ni en su cuenta de X, la cual fue creada en octubre de 2020, y en la que se publican diariamente noticias, en su mayoría tomadas de medios como el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), incluyendo actos de campaña de Maduro.

No es un dato menor que el medio oficialista Polianalitica, cuyo presidente es el exasesor chavista Luis Aguilar y a quien se vincula con IdeaDatos, fue el primero en publicar este supuesto estudio de opinión la mañana de este lunes con un detalle que genera aún más dudas. Aunque su publicación tiene el logo de IdeaDatos, en la parte superior izquierda dice “Encuesta DataViva”, que se supone es otra empresa de análisis de datos.

⚪️ Luis Eduardo M = 0.5%… pic.twitter.com/2RcowMp69N — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) June 24, 2024



DataViva

Al revisar la página web de esta encuestadora lo primero que salta a la vista es la coincidencia en el diseño con el de IdeaDatos, aunque ninguna de las dos compañías informa sobre alguna vinculación o sociedad con la otra. La página web de Data Viva fue registrada hace menos de un año, específicamente el 26 de julio de 2023. Y a pesar de que aseguran en la sección “Nosotros” que ha realizado más de 100 estudios, solo hay nueve encuestas publicadas, todas también relacionadas únicamente con las elecciones de este año en Venezuela dando como favorito a Maduro.

El primer sondeo de opinión de esta firma se publicó en agosto de 2023, al mes siguiente de haberse registrado el sitio web. El más reciente es del 17 de junio, lo que desmiente la publicación de Polianalitica de este lunes, que difunde la encuesta de IdeaDatos con fecha del 25 de junio con mención a “DataViva”. Todos los nueve estudios de esta encuestadora arrojan resultados favorables a Maduro y, al igual que IdeaDatos, sus fichas técnicas carecen de detalles en cuanto a franjas de edad, niveles socioeconómicos y distribución geográfica. Según la última encuesta, el heredero de Hugo Chávez tendría 55,2 % de intención de voto.

Las redes sociales de esta empresa suman más sospechas. La cuenta de X tiene 3800 seguidores y fue creada hace nueve meses. Tal vez con la intención de ganar followers se publican constantemente noticias como si se tratara de un portal informativo, y aunque intentan disimular un poco más con las publicaciones, el seso ideológico no lo pueden ocultar cuando, por ejemplo, califican como “neoliberal” a la institución alemana que condecoró el fin de semana al presidente de Argentina, Javier Milei, y agregan que la premiación se dio en medio de “protestas contra su visita”. En Facebook esta empresa tiene solo 24 seguidores y en Instagram 2700, repitiéndose en esta plataforma el mismo patrón de X.

🇦🇷 | El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió una medalla de una institución neoliberal en la ciudad alemana de Hamburgo en medio de protestas contra su visita. pic.twitter.com/jSkuvMOjtK — Data Viva (@data_viva) June 22, 2024

Insight

Esta encuestadora está directamente vinculada con un portal de noticias creado en 1999. Se trata de Contrapunto. De hecho, es oficialmente conocida como Insight – Contrapunto. Sin embargo, el sitio web de la empresa de análisis de datos se registró hace menos de un año, el 7 de julio de 2023, para ser exactos. Aunque a primera vista pareciera estar mejor estructurada, no hay que indagar mucho para empezar a encontrar detalles sospechosos, factores que ponen en duda la exactitud y credibilidad e irregularidades que saltan a la vista.

Lo primero que hace dudar de cualquier resultado que presente esta firma es la metodología para la recolección de datos, que según su director, Pavel Seidel, está basada en un “modelo de negocios” que “paga a las personas que responden encuestas”, todo esto a través de una “comunidad digital perfilada y comprometida”, según responde en una entrevista ofrecida justamente para Contrapunto al periodista José Gregorio Yépez, quien ha tenido altos cargos como jefe de Redacción y director de Contenido del diario Últimas Noticias, perteneciente al grupo editorial Últimas Noticias (antes Cadena Capriles) el cual, al igual que Globovisión, fue vendido forzosamente en 2013, cambiando de inmediato su línea editorial de crítica a complaciente con el régimen.

La “comunidad digital” a la que hace referencia es la plataforma “Tremendos panas“, cuyo sitio web fue registrado el mismo día que Insight, el 7 de julio de 2023. Esta empresa se dedica únicamente a la realización de encuestas digitales y ninguna está publicada en su portal. Tan solo indica que cuenta con 7500 personas que responden a sus sondeos. Sobre el difundido el 29 de abril que otorga un respaldo de 52,24 % a Maduro, Efecto Cocuyo demostró con fórmulas matemáticas las inconsistencias estadísticas y el error muestral de los resultados presentados por esta encuestadora. No se puede pasar por alto que el número de teléfono que se muestra en la página web no existe y ya de por sí despierta todas las sospechas que sea una secuencia poco probable: (412) 123-4567. Además, sus cuentas en redes sociales son casi inexistentes. En X no hay ninguna publicación y tiene tan solo dos seguidores, y uno de ellos es su director, Pavel Seidel. En Instagram tampoco tiene publicaciones y tiene 70 followers. Y en Facebook no tienen perfil creado. De hecho ninguno de los botones que enlazan la página con las redes sociales funciona.

Inconsistente: Encuesta Insight está basada en web de pago por encuestas creada en agosto de 2023 Tercera encuesta “chimba”: le da más de 50% de apoyo a Maduro, la crearon hace 9 meses y sacaron los datos de una plataforma que paga por opinarhttps://t.co/JP33kS1sge — Jeanfreddy Gutiérrez Torres (@jeanfreddy) April 30, 2024

CMIDE 50.1

El caso de esta supuesta encuestadora que también da ganador a Maduro es mucho más irregular. Para empezar no tiene página web. Existe una sitio aparentemente informativo llamado CMide Noticias registrado el 30 de octubre de 2014, en el cual se observa una línea editorial favorable al chavismo. La última nota se publicó el pasado 8 de abril y es sobre la presentación de un libro del fiscal general del régimen, Tarek William Saab. También hay un artículo de hace un año titulado “Maduro invita a preservar el medio ambiente y el oso frontino”, con lo cual no quedan dudas sobre el tipo de publicaciones de este portal.

En lo que se refiere a redes sociales, existen dos cuentas en X asociadas con CMIDE 50.1, especificando ambas que pertenecen al Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos. La primera, creada en abril de 2015, solo tiene 475 seguidores y la última publicación fue de octubre de ese año, relacionada justamente con temas electorales. Y la segunda, registrada en septiembre de 2021, cuenta con más de 214.000 followers pero, según corroboró Efecto Cocuyo, era una cuenta dedicada a la publicación de memes, poesías y fútbol.

Con este panorama no hace falta indagar mucho más para confirmar que en este caso ni siquiera se hizo el esfuerzo de constituir una empresa de maletín. El estudio publicado el fin de semana que le da 55,8 % de intención de voto a Maduro es falso, esa encuestadora no existe, como replica el exfiscal Zair Mundaray a una publicación hecha casualmente por Polianalitica. “No tiene ningún trabajo previo que indique que es una empresa real”, agrega el abogado en su cuenta de X.

De hecho CIMIDE_501 no tiene ningún trabajo previo que indique que es una empresa real. Revisen sus cuentas, obviamente no es una encuestadora, se s fake. https://t.co/oIvCpp9rQ4 — Zair Mundaray (@MundarayZair) June 23, 2024



Paramétrica

Por el contrario, los creadores de Paramétrica se tomaron un poco más en serio su labor para intentar convencer a los venezolanos con sus encuestas que ubican a Nicolás Maduro como favorito para las elecciones del 28 de julio. En este caso no solo se dieron a la tarea de diseñar una página web un poco más convincente, en la que publican sondeos de Estados Unidos y El Salvador afirmando que operan también en estos países, sino que además fueron más conservadores con los números, al atribuirle 43 % de intención de voto a Maduro en su encuesta de mayo frente a un supuesto 32 % que tendría el candidato opositor, es decir, una diferencia de 11 puntos que tal vez pensaron podría levantar menos sospechas sobre esta encuestadora.

Sin embargo, basta con revisar la fecha de registro de su sitio web y echarle un vistazo a sus redes sociales para que empiecen a saltar las alarmas. El portal Paramétrica.com tiene apenas un mes de haber sido registrado, es decir, el 24 de mayo de 2024. Su cuenta en X cuenta con casi 9.000 seguidore y fue creada en octubre de 2011 pero solo tiene 30 publicaciones, siendo la primera de hace menos de un mes, específicamente el 28 de mayo de 2024. Lo mismo ocurre con la cuenta de Instagram, que tiene 15.000 seguidores pero solo 14 publicaciones, siendo la primera del pasado 29 de mayo. Esto indica que evidentemente estas cuentas ya tenían esos followers cuando fueron compradas hace un mes para empezar a operar como parte de esta campaña oficialista de desinformación.

Además, llama la atención que quien aparece como su presidente, un sujeto de nombre Jesús León, fue entrevistado en Globovisión dos semanas después de registrado el portal de la encuestadora, y ese mismo día presentó en tiempo récord el citado sondeo de opinión que da como ganador a Maduro, el cual fue compartido por medios oficialistas antes mencionados como Polianalitica y El Universal, y además también por la cuenta de Con el mazo dando, el programa de Diosdado Cabello. ¿Queda alguna duda?