El presidente de Colombia sigue lanzando globos de ensayo. Luego de poner sobre la mesa la posible convocatoria a una asamblea constituyente y abrir el debate a través de sus más cercanos colaboradores sobre la reelección –que no está contemplada en la legislación vigente–, Gustavo Petro asomó su intención de declarar un Estado de excepción en el sur de país con la excusa de agilizar la ejecución de obras que están paralizadas.

“¿Ameritaría un Estado de excepción? Discútanlo”, dijo Petro desde Popayán a los asistentes al lanzamiento de la “Misión Cauca”, recordando obstáculos que habría encontrado en el pasado al respecto. “A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discutámoslo. ¿O dentro de la arquitectura actual normativa ordinaria (…) podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones?”.

El planteamiento lo hizo a propósito de la paralización de la construcción de un estadio en Buenaventura. Gustavo Petro atribuye esta situación a la extorsión de contratistas por parte de grupos armados ilegales, por lo que sugirió como solución la declaración de un Estado de excepción en el sur del litoral pacífico para “acabar la economía ilícita y la violencia”, según agregó posteriormente en su cuenta de X.

Une estado de excepción en el sur del litoral pacífico es para acabar la economía ilícita y la violencia. https://t.co/gIp9YCAbOm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2024



¿En qué consiste el Estado de excepción que propone Petro?

El Estado de excepción se invoca en caso de “Estado de guerra exterior” o “conmoción interior”, según se establece en los artículos 212, 213, 214 y 215 del capítulo 6 de la Constitución Nacional, adquiriendo el presidente y su gobierno facultades extraordinarias para imponer políticas por decreto presidencial y asignar recursos de manera directa para las necesidades propias de la emergencia que amerita atender por alguna de las dos circunstancias que señala la carta política del país.

La oposición no tardó en refutarle a Petro que no necesita un Estado de excepción para los casos que plantea. “¿Estado de excepción? Es que el problema no es de un Estado de emergencia, el problema es la robadera de su gobierno”, le respondió desde su cuenta de X la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal.