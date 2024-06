Un apretón de manos entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, era algo que Rusia no se podía permitir. La repentina cancelación de la participación del mandatario colombiano en la Cumbre por la Paz en Ucrania, celebrada en Suiza, contrastó sin duda con el discurso de Petro, que no solo insiste en mantener estériles diálogos con las narcoguerrillas del ELN y las llamadas “disidencias” de las FARC en busca de la “paz total” sino que además abogado a diario por la supuesta pacificación del planeta, siendo el fin de la guerra en Gaza iniciada tras los ataques del grupo terrorista palestino Hamás a Israel su principal bandera.

La excusa de Gustavo Petro no fue convincente. La explicación de Cancillería tampoco. Y es que inicialmente el jefe de Estado colombiano alegó que el evento era un “alinderamiento al lado de la guerra”. De esta manera justifico su ausencia. De inmediato el Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que la decisión se tomó luego de que Colombia “conociera el texto de la declaración propuesta y que no se lograr un consenso general sobre el texto final”. Sin embargo, el presidente chileno Gabriel Boric, que tiene una posición similar a la de Petro y son además aliados ideológicos, sí participó en la cumbre y estrechó la mano de Zelenski.

Gustavo Petro simplemente habría cedido a las presiones de Rusia para que no se diera el encuentro con el mandatario ucraniano, que se interpretaría como un respaldo a Kiev y una condena a los ataques de Moscú, asegura la emisora colombiana La FM de RCN, que además recuerda cómo el embajador ruso en Bogotá destacó en una reunión con representantes diplomáticos las “oportunidades comerciales que se abrían” entre ambos países “por la posición de Petro de no alinearse con Estados Unidos y la Unión Europea”. Esta presión sutil de Rusia habría llevado a Petro a tomar la decisión de cancelar su participación en la cumbre “para no perder un socio geopolítico y oportunidades comerciales”.

No hay que olvidar que Rusia vio con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia una oportunidad para acercar posiciones luego de la complicada relación con Bogotá durante el gobierno de Iván Duque a raíz de las sospechas de espionaje ruso en territorio colombiano. “Las relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Espero, que vuestra labor de mandatario de Estado contribuirá al desarrollo ulterior de los lazos de cooperación bilateral mutuamente ventajosa en diferentes campos”, fueron las palabras con las que la Embajada de Rusia en Colombia resaltó como uno de las primeras representaciones diplomáticas en felicitar a Gustavo Petro en 2022 cuando fue electo presidente. Tampoco hay que dejar de lado la estrecha relación entre Vladímir Putin y Nicolás Maduro, a quien Petro ha visitado cinco veces en Caracas desde que asumió la Presidencia.