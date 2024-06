Hablar de Rusia, Cuba, Estados Unidos y submarinos nucleares en un mismo evento hace que sin duda muchos recuerden la crisis de los misiles de 1963 en plena Guerra Fría. Esta es la inevitable analogía que han hecho distintos medios de comunicación y agencias de noticias con la llegada este miércoles al puerto de La Habana de una flota de guerra rusa que, además de una fragata, un petrolero y un remolcador, por primera vez incluye un submarino nuclear. Pero la comparación entre ambas situaciones –que inicialmente parecían distantes– podía parecer una exageración si no fuera por la llegada este jueves del submarino nuclear estadounidense USS Helena a la bahía de Guantánamo, donde EE. UU. tiene la base naval del mismo nombre como un enclave en la isla.

“El submarino de ataque rápido USS Helena se encuentra en la bahía de Guantánamo, Cuba, como parte de una visita rutinaria a puerto mientras transita por el área geográfica de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU., mientras lleva a cabo su misión de seguridad marítima global y defensa nacional”, dijo el Comando Sur de EE. UU. este jueves en un comunicado publicado en su cuenta en X.

STATEMENT: The fast-attack submarine USS Helena is in Guantanamo Bay, Cuba as part of a routine port visit as it transits the U.S. Southern Command geographic area of responsibility while conducting its global maritime security and national defense mission. The vessel’s location… pic.twitter.com/icbeuonjgp

