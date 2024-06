Para el expresidente de Colombia, Iván Duque, está clara la intención de su sucesor, Gustavo Petro, con la insistencia en convocar a una asamblea constituyente, y no sería otra que perpetuarse en el poder. Así lo ha reiterado en las últimas horas en su visita a Cartagena, donde participa en la 58 Convención Bancaria que se celebra en esta ciudad del Caribe colombiano con la participación de altos representantes del mundo financiero y político del continente, entre ellos el exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

“Me preocupa que puedan perpetuarse, para eso están haciendo la constituyente”, dijo Duque este jueves a la revista Semana cuando fue abordado en el evento. Pero horas antes ya había profundizado en el tema en una entrevista con el programa Pregunta Yamid, de Canal 1, en la que explicó las razones de su preocupación:

“El presidente Gustavo Petro quiere perpetuarse en el poder y por eso es que apela a la constituyente. ¿Usted se preguntará por qué lo digo? Porque después de que la Constitución, con la reforma que se adelantó en el año 2017 prohibiera la reelección, tiene solamente dos mecanismos para restablecerla: o un referéndum o una asamblea nacional constituyente (…) Lo segundo es que el presidente quiere convocar a una constituyente sin adelantar todos los procedimientos que contempla la Constitución, y eso sería un golpe gravísimo a la institucionalidad de nuestro país. Y claramente el propósito se ve muy definido cuando han buscado mensajeros, un excanciller y ahora un grupo de abogados, que salen con ese elemento casi que delirante de que se puede convocar a través de un decreto, tratando de justificarlo en el Acuerdo de Paz de 2016, que en ningún momento dice eso, y que además lo quieren elevar ahora al rango de supraconstitucional”.

En mi entrevista en #PreguntaYamid, con @YamidAmatCMI, hablé de los mensajeros que ha buscado el gobierno para vender la idea de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, justificándolo en el acuerdo de paz de 2016, cuando lo único que buscan es perpetuarse en el… pic.twitter.com/TT8gc4w9qq — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 6, 2024

Los “mensajeros” de Petro

Pero la lista de esos “mensajeros” a los que hace referencia el exmandatario colombiano es mucho más larga. Hace poco más de un año, la fallecida senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, y el precandidato presidencial por esta misma coalición política, Alfredo Saade, pusieron el tema sobre la mesa para iniciar una primera discusión en la opinión pública como una especie de globo de ensayo. El debate no pasó a mayores, pero justo al cumplirse un año de esas declaraciones, Petro amenazó al país con convocar a una constituyente si no se aprueban sus polémicas reformas en el Congreso. Desde entonces la propuesta ha acaparado el discurso presidencial, e incluso ha ido más allá.

A pesar de que Gustavo Petro ha asegurado que no tiene intención de cambiar la carta política del país para buscar su reelección, la semana pasada apareció otra posible “mensajera”. Se trata de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien hizo esta propuesta en un debate televisivo, intentando desvincular al mandatario de su aventurada iniciativa. “No es el presidente Petro el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección. Y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo”, soltó Zuleta, una de las colaboradoras más cercanas del mandatario.

Gustavo Petro no tardó en salir a aclarar que él no está buscando la reelección, pero este martes demostró que no le cuesta mucho cambiar de opinión, cuando matizó sus declaraciones admitiendo que no niega esa posibilidad en un futuro, sin precisar si ese futuro podría ser de un año o incluso unos meses. No hay que olvidar que con la misma flexibilidad cambió su posición frente a la constituyente, que durante la campaña había prometido no convocarla, tal vez imitando a su mentor venezolano, el fallecido Hugo Chávez, quien durante su campaña para la Presidencia del país vecino en 1998 prometió no quedarse más de cinco años en el poder, negó ser socialista y prometió que no cerraría medios de comunicación.