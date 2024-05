Los siete votos de Junts per Catalunya (JxCAT o Junts), el partido del prófugo independentista Carles Puigdemont, que Pedro Sánchez necesitaba en noviembre para su tercera investidura, en su afán por mantenerse aferrado al poder, le saldrán caros a España. Con la aprobación definitiva este jueves en el Congreso de los Diputados de la polémica Ley de Amnistía, el presidente del Gobierno español paga el alto costo de su deuda con los separatistas que le garantizaron su permanencia en la Moncloa a cambio de romper con la igualdad de los españoles consagrada en la Constitución, impunidad para los implicados en el intento secesionista de Cataluña del 1 de octubre de 2017 y la posible fragmentación del país.

Con 177 votos –apenas uno más del umbral de 176 requeridos– que consiguió la coalición que respaldó a Sánchez integrada por el PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG vio luz verde la ley de Amnistía a la que se opusieron el PP, Vox, Coalición Canaria y UPN, que sumaron 172 diputados. El “sí” venció con una ajustada mayoría tras ausentarse la diputada de Podemos, Martina Velarde, que habría ampliados a dos votos la ventaja.

El texto finalmente fue aprobado con todas las exigencias que pedían los independentistas tras levantarse en la Cámara baja el veto del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta y se alertaba sobre su inconstitucionalidad– y luego de que Junts tumbara el proyecto cuando iba a pasar del Congreso de los Diputados al Senado para que el Ejecutivo incluyera sus peticiones y así dar por saldada la deuda.

Pedro Sánchez, de la amnistía a la entrega de España

Ahora, no solo se abre la puerta al regreso de Puigdemont, que aún no tiene fecha y podría ser una realidad más compleja, según explica The Objetive, sino que además podría conseguir un indulto total el líder de ERC, Oriol Junqueras. La lista completa de beneficiados con la Ley de Amnistía sería de 372 personas con causas penales, de acuerdo con el cálculo que hizo en marzo el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Sin embargo, ERC ha estimado que podría llegar a 1.500.

Pero aún más preocupante es la traición a España por parte de Pedro Sánchez, que podría derivar en la desintegración territorial, pues no hay que olvidar que lo que persiguen los independentistas es la celebración de un referendo de autodeterminación, y con la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía hoy cantan “victoria”, como ha dicho la mano derecha de Puigdemont, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, tras calificar como un “día histórico” este 30 de mayo en el que se acercan a sus objetivos: “Nos dicen que nunca habrá independencia, pero hoy tenemos más claro que nunca que no depende de ustedes, sino del pueblo de Cataluña”, dijo luego de insistir en que “con la amnistía no se resolverá el problema de fondo” porque “lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña”. Sin duda, los independentistas ahora van por más.