No conforme con haber amenazado al país con convocar a una asamblea constituyente si no avanzan sus polémicas reformas en el Congreso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró ahora que decretará emergencia económica si no se aprueba más cupo de endeudamiento, tal como lo está solicitando. El chantaje continúa. Pero parece no ser el mejor momento. Estos recursos adicionales los está pidiendo en medio de otro escándalo que salpica a su gobierno por la presunta compra del representante a la Cámara que preside la comisión encargada de investigar la campaña del jefe de Estado por violación de los topes de financiamiento. Casualidad o no, es el mismo congresista que asumió la ponencia del proyecto para ampliar el cupo de endeudamiento que hoy pide Petro.

“Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo”, publicó el mandatario colombiano en su cuenta de X, agregando que invita a las comisiones a la “responsabilidad fiscal”.

¿No es plata para el gobierno?

El presidente precisó que –de acuerdo con el proyecto– “el cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata”. Y ante los cuestionamientos que han surgido, como el de la periodista Paola Herrera que vinculó esta solicitud con el mencionado escándalo, Petro aseveró que “el proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno”.

El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para… https://t.co/oLb4G8CbBp — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2024



Pero el inquilino de la Casa de Nariño no ha podido evadir las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) designado por él y envuelto en un escándalo de corrupción, quien dijo en una reciente entrevista con la revista Semana que el gobierno “compró” al presidente de la Comisión de Acusación del Congreso, el representante Wadith Manzur, instancia encargada de investigar las fuentes de financiamiento y la violación de los topes establecidos por la ley por parte de la campaña de Gustavo Petro, que tramita el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una cadena de intereses

Gustavo Petro no tardó en salir al paso a este escándalo. Desde su cuenta de X calificó como una “profunda y vil calumnia” que medios de comunicación digan que “el gobierno de Petro compra congresistas”. Pero casualidad o no, como expone la periodista Paola Herrera, de la revista Cambio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Wadith Manzur, que preside la Comisión de Acusación y que Olmedo López señaló de haberse “vendido” para favorecer al Gobierno, “se hizo nombrar ponente del proyecto de ley del Ministerio de Hacienda para ampliar el cupo de endeudamiento”.

No es descabella entonces la pregunta que lanza la periodista: “¿Podría Manzur exigir contratos a cambio de votos para esa iniciativa?”. Pues como agrega en la publicación cuestionada públicamente por Petro, no parece ser producto de la casualidad que aparezcan “los intereses del congresista Wadith Manzur en otro proyecto clave para el Gobierno de Gustavo Petro”.