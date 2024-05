La candidatura de Edmundo González no está blindada. Sería una ingenuidad pensar que con la amplia ventaja que le dan todas las encuestas, gracias al liderazgo que le ha endosado María Corina Machado, el régimen de Nicolás Maduro se quedará de brazos cruzados esperando a ser derrotado el 28 de julio. Pese a seguir teniendo a su servicio el mismo sistema electrónico que le ha permitido al chavismo mantenerse en el poder con un Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado desde Miraflores, es posible que no estén dispuesto a asumir el riesgo de no poder maquillar un resultado abrumadoramente desfavorable. La opción de suspender los comicios no deja de ser una carta sobre la mesa pero con un costo político muy alto. Es por ello que dirigentes chavistas están reviviendo la amenaza de ilegalizar la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), alegando una supuesta doble militancia, para así anular la aspiración del abanderado de la coalición opositora.

Ilenia Medina, secretaria general del partido oficialista Patria Para Todos (PPT), fue la encargada de propagar nuevamente esta posible maniobra. “La MUD no existe como partido. No existe como organización”, dijo tras explicar que “otra de las normas para participar en elecciones nacionales (presidenciales o parlamento), dice que tienes que haber participado en los últimos dos procesos nacionales, y eso no ocurrió, además de tener el porcentaje mínimo para garantizar la tarjeta. Y eso tampoco ocurrió. Si no participaron tampoco lo tienen. ¿Entonces por qué le permitieron a la Mesa de la Unidad esa tarjeta?”, cuestiona.

¿Una maniobra orquestada?

Pero esto no quedó allí. El video de la entrevista donde Ileana Medina lanza esta amenaza fue compartido por el diputado de la Asamblea Nacional chavista, Francisco Ameliach, en su cuenta de X, agregando el siguiente comentario: “Totalmente de acuerdo con Ileana Medina”. Esto asoma las artimañas que estarían evaluando en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en complicidad con sus socios del PPT. Y es que ella además adelanta en dicha declaración que está haciendo una solicitud al CNE para tome una decisión en línea con lo que plantea. “No debería estar allí (la tarjeta de la MUD). Eso es parte de lo que debe estudiarse, de las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral que nosotros pedimos que nuestro querido rector acepte la invitación o la solicitud que le hicimos de una reunión para plantearlo”.



Frente a esta amenaza latente, el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, aclara en su cuenta de X que si bien la ilegalización de la tarjeta de la MUD por “doble militancia” en 2018 fue revertida en 2020 y al año siguiente participó en las elecciones regionales, “la amenaza de una eventual ilegalización (por doble militancia) de la MUD y la anulación de la candidatura de Edmundo González se mantendrá hasta el 28 de julio”.

Una amenaza que sigue latente

No hay que olvidar que el propio abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reconoció en una reciente entrevista que la posibilidad de esta maniobra por parte de la dictadura aún no está descartada. “Eso lo habíamos pensado que lo podían hacer hace algunos días atrás. No lo hicieron. Pero eso no es indicador de que no lo puedan hacer”, respondió Edmundo González cuando se le preguntó sobre una eventual inhabilitación de su candidatura.

Y en la misma línea con los comentarios de Ileana Medina y Francisco Ameliach sobre la anulación de la tarjeta de la MUD, Diosdado Cabello habló la semana pasada en su programa Con el mazo dando sobre esta opción, agregando que María Corina Machado habría estado “estudiando la posibilidad de comenzar reuniones con Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri y Enrique Márquez porque ella piensa que el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) podría inhabilitar la tarjeta de la MUD”. Se trata de las aseveraciones que habitualmente hace el segundo hombre del chavismo en su espacio televisivo sin pruebas, pero que sirven al régimen como globo de ensayo para medir el impacto de sus próximos pasos.