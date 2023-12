Los resultados del referendo sobre el Esequibo anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejaron en evidencia a la dictadura. Lo que pretendió ser una maniobra para deslegitimar la participación en las primarias opositoras del 22 de octubre se convirtió en un arma de doble filo que solo demostró que la debacle del chavismo no tiene vuelta atrás. Mientras puertas adentro, el régimen hacía malabares para presentar números inflados con un maquillaje que no tenía como sostenerse, en las redes sociales se viralizaban las imágenes de los centros electorales vacíos que hasta la prensa internacional alineada con la izquierda no pudo ocultar.

El contraste fue notorio. El entusiasmo y la participación masiva que se observó en los 3.010 centros de votación habilitados por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) hace mes y medio brillaron por su ausencia en los 15.857 centros dispuestos este domingo por el organismo electoral oficialista. Aún así, el CNE repitió el libreto que aplica en todos los procesos electorales. Extendió la jornada de votación pese a la ausencia de electores para luego ofrecer el primer boletín a medianoche.

La complicidad entre el chavismo y el ente comicial llegó a su máximo nivel de descaro cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, hizo el más cínico, ambiguo y engañoso anuncio. Sin precisar porcentaje de votos escrutados, ni de cuánto fue la participación, ni el número de sufragios que obtuvo cada pregunta, lanzó la aventurada cifra de 10.554.320 votos. El nerviosismo de Amoroso se evidenció cuando comenzó su intervención hablando de “una transmisión de los votos ya estructurados” sin que hubiese precisión alguna. Hoy en Venezuela todo el mundo se pregunta: ¿De cuánto fue esa transmisión? ¿Qué son los votos estructurados?

El anuncio engañoso del CNE

Este anunció solo sirvió para que abundaran los memes y las especulaciones en las redes sociales. Todo parece indicar que estos 10,5 millones de votos corresponden a la suma de los cinco votos que ejercía cada elector, es decir, habrían participado apenas 2,1 millones de venezolanos que multiplicados por cinco se convirtieron en los 10,5 millones anunciados por Elvis Amoroso sin la menor vergüenza. Así lo han expresado analistas y políticos que pese a ubicarse en la acera opositora participaron en el referendo sobre el Esequibo, como es el caso de Henrique Capriles.

Según Elvis Amoroso la participación de hoy (no se atrevió a decirlo) fue 2.110.864 electores. Eran 5 votos por elector. Sin duda nuevamente Maduro convirtió una oportunidad de hacer algo bien con todos los venezolanos en un estruendoso fracaso. Él nunca ha hecho nada por el… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) December 4, 2023

Con este resultado, el referendo sobre el Esequibo no hizo más que sepultar electoralmente al régimen de Nicolás Maduro y catapultar el liderazgo de la líder de la oposición María Corina Machado, quien consiguió 2.253.825 votos con 3.010 centros de votación habilitados en las primarias del 22 de octubre, en las que sufragaron un total de 2.440.415 venezolanos, mientras en la consulta de este domingo impulsada por el oficialismo se habilitaron 15.857 centros de votación y el resultados fue inferior, al registrase una participación que rondaría los 2.110.864 votantes. Esto quiere decir además que en promedio votaron apenas 133 venezolanos en cada centro de votación habilitado por el CNE. En contraste, en las primarias este promedio fue de 810 electores por centro de votación.

CNE no publica resultados del referendo sobre el Esequibo

Esta hipótesis parece haber sido aclarada por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al servicio del régimen, que en el generador de caracteres fue un poco más preciso al señalar que “se obtuvieron más de 10 millones de votos afirmativos”. Esto quiere decir que, en efecto, en el resultados anunciado por el organismo electoral se sumaron los votos de las cinco preguntas que respondía cada elector y se multiplicaron los votantes por cinco.

El canal 8 @VTVcanal8 se encarga de aclarar el misterio del CNE. Según la información que usan en su generador de caracteres se trata de 10 millones de votos afirmativos (suponiendo que todo el mundo votó en las 5 preguntas, entonces la participación fue de 2.1 millones) pic.twitter.com/HmuUD0geps — Eugenio G. Martínez (@puzkas) December 4, 2023

Y no hay otra explicación. El CNE no ha publicado en su página web los resultados oficiales y ni siquiera una nota de prensa del anuncio de su presidente. A primeras horas de la mañana, cuando se podía acceder al portal, la información sobre la consulta brillaba por su ausencia. Posteriormente simplemente quedó fuera de servicio.

El chavismo ha hecho el mayor ridículo de su historia, no solo al recibir una bofetada por parte de los venezolanos que protagonizaron la mayor protesta silenciosa al quedarse en sus casas y abstenerse de participar en el referendo sobre el Esequibo que usó como instrumento político el régimen, sino al pretender ocultar la realidad con un maquillaje que no tardó en correrse y dejar al descubierto la verdad que deja a Maduro en una posición aún más complicada frente a las negociaciones con Estados Unidos y unas elecciones presidenciales que no podría ganar ni multiplicándose por cinco, como se hizo este domingo para inflar el resultado.