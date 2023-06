Las horas de Pedro Sánchez en el Gobierno español parecen estar contadas. La dura derrota que sufrió el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo sepultaron sus posibilidades de reelección. Los resultados electorales así lo asomaron y las encuestas lo confirman. Pero el líder socialista no se irá solo. Evidentemente saldrá todo el gabinete junto con él, pero hay un nombre en particular que destaca. Se trata de Irene Montero, quien no solo saldría ante el eventual cambio de gobierno sino por la eliminación del Ministerio de Igualdad que ha dirigido desde enero de 2020, ya que el líder el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se encamina a la Moncloa, anunció que eliminará dicha cartera ministerial.

De esta manera se pondría fin a las locuras progresistas que ha impulsado desde este ministerio la pareja del cofundador de Podemos, Pablo Iglesias. Y es que Feijóo no solo suprimiría ese despacho sino que además propone derogar la polémica “ley trans”, que permite cambiar de sexo, volver al original y luego solicitar una nueva rectificación en un plazo de 24 meses sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos, incluyendo a menores a partir de 16 años, quienes no requieren consentimiento de sus padres desde la entrada en vigencia de esta norma.

Durante una entrevista con Onda Cero, el presidente del PP mostró una agenda más cercana a la derecha, tal vez considerando que según los más recientes sondeos tiene todas las probabilidades de ganar pero necesitará pactar con Vox para alcanzar la mayoría absoluta y formar gobierno. No se puede olvidar que los populares votaron en contra de suprimir el Ministerio de Igualdad en las dos oportunidades que Vox lo planteó: en noviembre de 2022 y en marzo pasado. Ahora Feijóo cambia de opinión y se pega a la línea del partido de Santiago Abascal.

Las promesas de Feijóo

De cara a las elecciones generales del 23 de julio, el líder de la oposición anunció parte de sus propuestas. La eliminación del despacho que hoy dirige Irene Montero forma parte de la promesa de Feijóo de reducir el número de ministerios para “hacer un ajuste importante en el gasto”. En general, estima que hay “cinco o seis ministerios que sobran”.

Alberto Núñez Feijóo también prometió que no se presentará a la investidura si su formación política no es la fuerza más votada y aprovechó para instar a Pedro Sánchez a que haga lo mismo si el Partido Socialista Obrero Español no llega de primero en los comicios generales.

La más reciente encuesta de NC Report ubica al PSOE en un distante segundo lugar con la posibilidad de conseguir entre 94 y 96 escaños, mientras el PP lograría entre 145 y 147 diputados, pudiendo formar gobierno en alianza con Vox, que se consolida en la tercera posición con un mínimo de 39 y máximo de 41 curules.

Vox, el aliado necesario

Este impulso conseguido por el partido de Abascal obliga al PP a alejarse de la “centralidad” que invocó Feijóo la noche del 28 de mayo durante la celebración por el triunfo por mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de la capital.

Vox se ha convertido en un aliado necesario para los populares, que no podrían gobernar en seis de las ocho comunidades autónomas ganadas sin este pacto. En las municipales, Vox también consiguió un magnífico resultado al triplicar su número de concejales, que de 547 en 2019 llegaron a 1.695 en las elecciones de este año.

Derogar el sanchismo

Desde el gobierno de coalición social-comunista no tardaron en responder. Ante el anuncio de eliminar el Ministerio de Igualdad, Irene Montero fue quien se sintió más aludida y, por tal motivo, advirtió desde su cuenta de Twitter que “se trata de un nuevo intento de disciplinar al movimiento feminista y LGTBI que está a la vanguardia del avance de derechos en todo el mundo”. El miedo ante la inminente perdida del poder es evidente.

Feijóo dice que derogará la Ley Trans y eliminará el Ministerio de Igualdad. No es solo una reacción al Gobierno de Coalición, es un nuevo intento de disciplinar al movimiento feminista y LGTBI que está a la vanguardia del avance de derechos en todo el mundo — Irene Montero (@IreneMontero) June 6, 2023

Pero la promesa de Feijóo va más allá de la reducción del número de ministerios, con la cartera de Igualdad encabezando la lista de los que sobran. La ley de Memoria Democrática que reglamenta la adquisición de la nacionalidad española para hijos o nietos nacidos fuera de España como consecuencia del exilio por razones políticas o ideológicas, también sería derogada bajo un eventual gobierno del Partido Popular, junto con la “ley trans”.

En resumen, la propuesta de Feijóo es derogar el sanchismo. Y para lograrlo, el PP sabe que necesita pactar con Vox, para lo cual no bastaría con repartir cuotas de poder. Acercar la agenda ideológica también será necesario, y las promesas del líder de los populares ya empiezan a asomar esos acercamientos.