Las primarias antichavistas para escoger al candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en las urnas avanzan pero con un paso en falso. Luego de un aplazamiento el pasado 24 de mayo, finalmente este lunes se abrió el proceso de postulación de candidaturas y se ratificó la solicitud de la tan polémica asistencia técnica del oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Pero qué significa esto y por qué ha sido tan cuestionado por aspirantes distanciados del statu quo como María Corina Machado? No se trata solo del riesgo de que el chavismo pueda tener acceso a la base de datos del electorado opositor, como alerta la coordinadora nacional de Vente Venezuela. Hay un peligro aún mayor. Entregar las primarias al CNE vuelve el proceso susceptible de intervención por parte de otro poder público de la estructura estatal del régimen como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista.

Antecedentes hay de sobra. Al menos ocho partidos identificados como de oposición habían sido intervenidos por el máximo tribunal oficialista hasta mediados de 2020 con el objetivo político de cambiar su junta directiva para poner al frente de estas organizaciones a dirigentes funcionales a los intereses de la dictadura. Incluso ya hay una causa abierta relacionada con el proceso que se llevará a cabo el 22 de octubre, lo cual se asoma como una amenaza de judicialización de las primarias entregadas al CNE para su polémica asistencia técnica.

Amenaza externa e interna

Con el argumento de que la Comisión Nacional de Primarias (CNP) carece de “garantías democráticas amplías” al establecer una serie de condiciones para formar parte de este proceso, mientras por otro lado permite la postulación de aspirantes inhabilitados, como es el caso de Henrique Capriles, un exmilitante chavista de nombre Luis Ratti, quien hizo bulto como “independiente” en los ilegítimos comicios de 2018, introdujo la semana pasada un recurso de impugnación ante el TSJ, en el que pide que la CNP sea “intervenida de inmediato” y, en su lugar, “se nombre una nueva Comisión Nacional de Primarias”. Nada distinto al libreto chavista de intervenir partidos para entregar el control a directivas paralelas.

Pero no se trata solo de una amenaza externa. Al solicitar la participación del CNE, la Comisión Nacional de Primarias está entregando el proceso a la estructura estatal del régimen chavista, que a través del TSJ bien podría responder al recurso introducido por Luis Ratti y ordenar una intervención de la CNP o simplemente suspender la realización de las primarias.

La polémica asistencia técnica del CNE

Y es que no conforme con haber anunciado el viernes en un escueto comunicado que solicitará asistencia técnica al CNE si se garantiza “la protección de la identidad de los votantes”, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, ratificó este lunes la petición, dándola prácticamente por un hecho al afirmar que “se ha llegado a un punto en el cual hay protección a la identidad del votante” porque “a pesar de que se use las (máquinas) captahuellas, estas tendrían solamente la función de evitar usurpación de identidad, pero no se utilizaría para almacenar datos”.

En estas declaraciones ofrecidas a la emisora Éxitos, agrega que “se han introducido garantías para la protección de la identidad que serán informadas en detalle, una vez que esto sea confirmado en estos temas (…) en el alcance que los técnicos y expertos de la comisión han determinado”.

¿Se acuerdan? Les comenté que la jugada ante el TaSJ tendría cómo desenlace la inclusión del CNE en las primarias. Ahora la pelota está en la cancha de María Corina. Veremos que decisión toma pic.twitter.com/jczYXbP5bH — Ricardo Ríos (@riosdefrente) June 5, 2023

Desde el movimiento Vente Venezuela, de María Corina Machado, se respondió con otro breve comunicado a la decisión de la CNP de solicitar la participación del organismo electoral oficialista en la consulta opositora. “La Comisión Nacional de Primarias sigue sin explicar al país qué significa la ‘asistencia técnica del CNE’. Las primarias que queremos los venezolanos son aquellas donde todos, dentro y fuera del país, elegimos y contamos nuestros votos”.

Un complicado dilema para María Corina Machado

Precandidatos funcionales al régimen como Henrique Capriles y Manuel Rosales no se incomodan con la participación del Poder Electoral en las primarias. Al contrario, todo parece indicar que tanto a estos aspirantes como a la mayoría les conviene que el CNE brinde la tan polémica “asistencia técnica”, ya que esto pondría en un difícil dilema a María Corina Machado, quien lidera la encuestas y cuya base de votantes no solo repudia al chavismo sino también a los dirigentes de la mal llamada oposición que por más de dos décadas no han hecho más que cohabitar con la dictadura a cambio de algunas pequeñas parcelas de poder.

La líder de Vente Venezuela ha tenido dos exigencias como punto de honor de su candidatura: primarias sin CNE y participación de los venezolanos en el exterior. En cuanto a este último punto ya hubo una respuesta positiva. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿Participará María Corina Machado en unas primarias organizas por el CNE? Ella ha convertido en slogan de campaña la frase “hasta el final”. ¿Presentará entonces su candidatura para las presidenciales por fuera de las primarias? La asistencia del ente comicial pondrá a Machado frente a dos escenarios complejos: participar en un evento que se encamina hacia otra derrota opositora sin las condiciones mínimas que ha exigido o alejarse del proceso organizado por la Plataforma Unitaria asumiendo el costo de ser acusada de divisionista.

Por el momento, Machado y Capriles ya oficializaron sus aspiraciones en el registro preliminar que arrancó en mayo. Ahora se espera que desde este lunes y hasta el 23 de junio se inscriban formalmente todos los precandidatos que pondrán su nombre para las primarias que se celebrarán el 22 de octubre.