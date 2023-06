El Gobierno de Gustavo Petro se hunde en medio de su peor crisis. Haber sumado a la campaña a una figura camaleónica como Armando Benedetti le saldrá muy caro, pues no en vano ha pasado por tres partidos de distinta ideología en 15 años. El único propósito del exembajador de Colombia en Venezuela ha sido estar en cargos de poder, y la embajada en Caracas no era su objetivo. ¿Por qué el mandatario colombiano decidió sacarlo del país recién instalado en la Casa de Nariño? Para protegerlo de la investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué a Venezuela? Tampoco fue casual. Su salida del Gobierno por el escándalo de las interceptaciones a la niñera que trabajaba para la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, ha destapado los motivos que han sido expuestos en reveladores audios en los que Benedetti recuerda –en tono de amenaza– que consiguió 15.000 millones de pesos (USD 3,4 millones) para la campaña, los cuales habrían venido del régimen de Nicolás Maduro.

A través de empresarios de la costa colombiano agrupados en lo que se conoce como el Clan Torres habría llegado a la campaña de Petro el dinero proveniente de la dictadura venezolana, que se corresponde con los 15.000 millones de pesos que habría conseguido Benedetti, por cierto, en la Costa, según enfatiza en los audios. Así lo asegura el medio colombiano El Expediente, el cual agrega que el exembajador viajó a Miami un día antes de perder su visa estadounidense y se reunió con dos agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a quienes habría puesto al tanto del financiamiento que recibió el Pacto Histórico desde Caracas.

“Me sigo acordando de cosas y una de ellas es que tengo excelentes relaciones con el Departamento de Estado, excelentes son excelentes, pero de eso no te puedo contar. Pero no es que me vaya así de espía, ni nada de eso, sino (…) bueno después te cuento (…) y con la DEA también”

De confirmarse que la campaña de Gustavo Petro recibió dinero del régimen de Nicolás Maduro podría entonces afirmarse que el actual presidente colombiano fue puesto desde Venezuela para garantizar que Colombia sirviera a los intereses del chavismo. Tal vez esto explica los tres viajes de Petro a Caracas en menos de ocho meses, más un encuentro adicional con Maduro en la frontera, así como haber puesto a la capital venezolana como la sede de la primera fase de las fallidas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual fue retribuido de inmediato por la Casa de Nariño al prestar Bogotá para la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, al que pretendió asistir el opositor Juan Guaidó y fue expulsado por el Gobierno colombiano.

Aunque el mandatario colombiano negó la noche de este domingo en su cuenta de Twitter en un mensaje sarcástico acompañado con una foto de su hija Sofía Petro que estuvieran “intranquilos”, este lunes ha usado la misma red social para dar explicaciones relacionadas con el financiamiento de su campaña.

¿Pero qué dicen los números? Tal parece que las cuentas no cuadran. Gustavo Petro afirmó este lunes en su cuenta de Twitter que “la mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial”. Y esto es justamente lo que su equipo reportó al Consejo Nacional Electoral (CNE). Y es que de los 31.115 millones de pesos declarados que se destinaron para la primera y segunda vuelta, 30.505 millones corresponden a créditos del sector financiero. Es decir, solo quedarían 610 millones provenientes de otras fuentes de financiamiento como donaciones. Entonces, es válida la pregunta que se hace el analista político Daniel Briceño: ¿Dónde están los 15.000 millones que dice Benedetti que consiguió para la campaña?

Y es que las únicas donaciones reportadas al CNE fueron por un monto de apenas 2.000.000 de pesos (USD 450) en la primera vuelta y 30.000.000 para el balotaje (USD 6.800). Es decir, apenas 7.250 dólares en donaciones en total. “Muy extraño todo”.

El Gobierno de Petro está atravesando, sin duda, su momento más crítico, lo que desintegra aún más su coalición de gobierno y hunde sus proyectos políticos. Los audios de Benedetti revelados por Semana solo constituyen un eslabón más en la cadena del presunto financiamiento irregular que recibió su campaña. Es por este motivo que el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, anunció que interpondrá una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con la financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro, especificando además que podría tratarse de “dinero del narcotráfico”.

Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que la campaña de Petro está bajo investigación del CNE por ocultar pago a testigos electorales y superar el límite establecido para tal fin, apareciendo el independentista catalán investigado por corrupción y terrorismo en España, Xavier Vendrell, entre los beneficiados que recibieron remuneración sin declarar, a quien –por cierto– el mandatario colombiano le otorgó la nacionalidad colombiana de manera exprés mediante Cancillería, saltándose todos los requerimientos regulares, apenas tomó posesión del cargo.

Casualidad o no, esto se conoció apenas una semana después de que el presidente Petro le pidiera a la Fiscalía que investigara a su hijo mayor, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, por presuntamente haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña, aunque Day Vásquez, exnuera del mandatario, aclaró al divulgar la información que los fondos no habrían llegado a su destino.

El terremoto en la Casa de Nariño es de tal magnitud que hasta el grupo de hackers conocido como Anonymous ha entado en escena, amenazando con revelar más “elementos claves” sobre la elección de Gustavo Petro, quien habría llegado al poder “de forma corrupta”. Sin pasar por altos los problemas del líder del Pacto Histórico con el alcohol afirman:

Colombia is a country mistreated by violence, corruption and the indifference of its government, a government even worse or equal to the previous one.#Anonymous @YourAnonOne @YourAnonStory @YourAnonRiots @AnonOpsSE @Anonymous_Link pic.twitter.com/pDK0PGftCz

